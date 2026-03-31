Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
Защитник «Колорадо» Макар недоиграл матч против «Калгари» из-за травмы.
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар недоиграл матч против «Калгари» (9:2) из-за травмы верхней части тела.
После силового приема от форварда «Флэймс» Адама Клапки за 5:30 до конца второго периода Макар отыграл еще две смены. В третьем периоде он не вернулся на площадку.
Всего защитник провел 17:15 на льду и сделал 3 передачи.
Теперь на его счету 75 (20+55) очков в 73 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
