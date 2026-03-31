2

Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»

Гендиректор «Динамо» высказался о будущем тренера Вячеслава Козлова.

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем главного тренера команды Вячеслава Козлова после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

«Будущее Козлова? Ребят, есть время… Две минуты назад закончилась игра. Придет время, и вы все узнаете.

Как оценю сезон? Мы вылетели в первом раунде, какие тут оценки?» – сказал Сушко после 4-й игры серии.

Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде. В шорт-листе клуба несколько кандидатов, переговоры уже начались («СЭ»)

Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoСергей Сушко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ротен уже сказал Динамо ждёт светлое будущее.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
