Анатолий Тимощук: «Мы с Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Не знаю, кого поддерживал Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Сашей болеем за СКА»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что обсуждает матчи Фонбет Чемпионата КХЛ с нападающим Александром Соболевым.
«Мы с Сашей Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Он сразу меня спросил, когда домашние игры у СКА.
Мы, естественно, поддерживаем СКА, не знаю, кого поддерживал Игорь Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Соболевым точно болеем за СКА», – сказал Тимощук.
Напомним, в 2024 году Соболева представили в качестве игрока «Зенита» после перехода из «Спартака» на презентации хоккейного СКА. Дивеев ранее перешел в «Зенит» из ЦСКА.
После четырех игр серии первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА ведет со счетом 3-1 против СКА. Следующая игра пройдет в Москве сегодня, 31 марта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ох не стоит Соболеву верить )))
Соболев оказывается и ещё тот глор)
