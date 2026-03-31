Анатолий Тимощук: «Мы с Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Не знаю, кого поддерживал Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Сашей болеем за СКА»

Анатолий Тимощук: мы с Соболевым болеем за СКА.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что обсуждает матчи Фонбет Чемпионата КХЛ с нападающим Александром Соболевым .

«Мы с Сашей Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Он сразу меня спросил, когда домашние игры у СКА.

Мы, естественно, поддерживаем СКА, не знаю, кого поддерживал Игорь Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Соболевым точно болеем за СКА», – сказал Тимощук.

Напомним, в 2024 году Соболева представили в качестве игрока «Зенита » после перехода из «Спартака» на презентации хоккейного СКА. Дивеев ранее перешел в «Зенит» из ЦСКА.

После четырех игр серии первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА ведет со счетом 3-1 против СКА. Следующая игра пройдет в Москве сегодня, 31 марта.