  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде. В шорт-листе клуба несколько кандидатов, переговоры уже начались («СЭ»)
39

Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде. В шорт-листе клуба несколько кандидатов, переговоры уже начались («СЭ»)

Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде.

Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера московского «Динамо» после вылета в первом раунде плей-офф.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в шорт-лист команды входят несколько тренеров, с которыми «Динамо» уже начало переговоры.

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Вячеслав Козлов о возможной отставке из «Динамо»: «Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, это вина главного тренера»

Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»

 Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
возможные переходы
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А тот кто снял Кудашова и поставил Козлова ответить не хочет? И что же молчит Степашин, он так щеки надувал, когда Кудашова сняли?
1) Роман
2) Борисович
3) Ротенберг
Ответ Adams
1) Роман 2) Борисович 3) Ротенберг
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут? (с) 😂
Где-то потирает руки самый очевидный кандидат в системе Динамо...
1 Ротенберг
2 Ротенберг
3 Ротенберг
......
Ответ вперёд спартак
1 Ротенберг 2 Ротенберг 3 Ротенберг ......
И это все совершенно разные люди!
Роман Борисович
Борис Борисович
Борис Романович
Ответ вперёд спартак
1 Ротенберг 2 Ротенберг 3 Ротенберг ......
До свидания ПО
1. Роман Ротенберг 2. Майкл Оливер 3. Роомане Роттаанен

Кто еще?
Ответ VictorVallecano
1. Роман Ротенберг 2. Майкл Оливер 3. Роомане Роттаанен Кто еще?
Йозе Марино
Ответ might23
Йозе Марино
Еще некие Шулшер и Фергусон. Говорят, перспективные тренеры.
Хорошая новость, очень хорошая 👍
Из Вегаса Брюс Кэсседи освободился
Из 800 матчей он посмотрел 450 динамовских
Какая интрига)
Я вижу только трех кандидатов:
1. Йозе Марино
2. Шульшер
3. Стоичкович
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
