Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде. В шорт-листе клуба несколько кандидатов, переговоры уже начались («СЭ»)

Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде.

Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера московского «Динамо» после вылета в первом раунде плей-офф.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в шорт-лист команды входят несколько тренеров, с которыми «Динамо» уже начало переговоры.

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

