  Крикунов о Тардифе: «Слюнтяй, худший президент в истории хоккея. Третьяк был бы лучше. Разговоры начинаются, что шведы или финны не поедут на турниры. Куда вы, чухонцы, лезете?»
8

Крикунов считает, что Третьяк мог бы заменить Тардифа во главе ИИХФ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк мог бы заменить Люка Тардифа на посту главы Международной федерации хоккея.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года. 12 марта он был переизбран на новый четырехлетний срок. Трехкратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом на должность.

«Скатертью дорога! Давно пора, Тардифу там делать нечего. Он там под этими управленцами – Урсулой фон дер Ляйен и остальной бригадой. Ничего он сделать не может. Даже если что-то хотел, но вряд ли мог сделать. Ему надо уходить, пусть отдыхает.

Так и есть, что это худший президент в истории мирового хоккея. Слюнтяй ничего не может. Что ему скажут, то он и делает.

Разговоры какие-то начинаются, что шведы или финны не поедут играть на турниры. Куда вы, чухонцы, е-мое! Чего вы там не поедете? Не езжайте, без вас сыграют. Но что потом делать будете? Все равно ехать придется. Глупость какая-то. Куда вы лезете? Играйте в хоккей.

Слабая надежда, что придет человек лучше Тардифа. Только если нашего кого-то поставят. Но наших там нет. Третьяк бы, может быть, хоть попробовал туда залезть. Третьяк был бы никак не хуже этого Тардифа, по-любому был бы лучше», – заявил Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Читаю выражения Крикунова и думаю про себя, что будто гопник какой-то с подворотни, а не пожилой человек и в прошлом хороший тренер…
Сразу видно что терять уже нечего, полилось)
Несостоявшийся чухонец громит состоявшихся :)
"Слюнтяй ничего не может. Что ему скажут, то он и делает."

Интересно, а Крикунов так скажет про всех российских чинуш и того же Третьяка?) Он же их описал один в один.

Вон Минцифры приказали из АП и ФСБ, и они своими руками рубят все то, что построили за последние лет 15 в сфере цифровых технологий. Чем не те, как выразился Крикунов?
Третьяк на посту главы Международной федерации хоккея? Это новый анекдот от уставших ветеранов? Хотя наверное по всему миру ещё десятки тысяч катков открыл бы наверное. И воспитывал бы там патриотов))))
А я думал, чего он так аккуратно высказывается на фоне остальных обезумевших дедов. А у него гражданство ЕС было через Латвию. Сейчас лишили и тут же полилось, как и у остальных )
Я конечно тоже не жалую эти народы, но публичный человек на публичных ресурсах не должен такое говорить и таким текстом! Это просто ужас. Вообще подобный шовинизм по отношению к любым народам не допустим!
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – воспитываем патриотов»
сегодня, 07:22
Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»
вчера, 13:14
