Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон («СЭ»)

Нападающий Никита Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхай Дрэгонс» на следующий сезон.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Срок контракта форварда с московским «Динамо» истекает 31 мая.
В этом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Динамо». В 4 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.
Вчера московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф.
«Динамо» Минск разбило Москву 4-0. Как они это сделали?
Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
У него личный неприязнь к Роману Барбарисовичу, что даже пиво кушать не может!
Ну и удачи , Гусев очень сильно просел
Если не знать вида спорта, можно подумать, что Ролан кидает Динамо и идет смещать Слуцкого с поста
как быстро летит время, будто вчера Гусев проводил первый сезон в НДД и казалось, что парень зацепился за свой шанс, а уже 5-6 лет как прошло
Если честно концовку сезона завалил. Не особо выделялся на фоне менее мастеровитых игроков. Если уйдет будет жаль, но не из-за того, что думаю он будет сильней в следующем сезоне, а просто из-за того, что в Динамо он уже не мало поиграл, стал так или иначе своим для нас. А так при нормальном подборе игроков, он способен еще давать результат
Без особого сожаления . Спасибо за игру за наш клуб .
Это правильное решение, Динамо надо строить новую команду и Никита вряд ли впишется, большое спасибо ему за годы выступления, а Динамо надо менять всё руководство во главе с Сушко и тренерский штаб Козлова, набирать новый состав, в этом очень много пассажиров.
Очень хочется, прочесть подобные новости о Мамине, Слепышеве, Кудрявцеве, Калиниченко, Зинченко
Одна и та же шарманка запускается каждый сезон после вылета...)))
Ну если команда в целом не тянет , тут руки ( крылья ) опустятся у любого....
