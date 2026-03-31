Вячеслав Козлов высказался о возможной отставке из «Динамо».

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о возможной отставке после поражения от минского «Динамо» в серии Кубка Гагарина.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

– Команда отдала все силы в этой серии?

– Думаю, что да. Но соперник во многих моментах был сильнее.

– Вы готовы к отставке, если она случится?

– Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, то это вина главного тренера.

– Можете назвать весь этот сезон самым сложным в вашей жизни?

– С игровой карьерой сравнивать не буду. А в плане тренерства – да. Необычный получился сезон, – сказал Козлов.

«Динамо» Минск разбило Москву 4-0. Как они это сделали?

Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально