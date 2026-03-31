Вячеслав Козлов о возможной отставке из «Динамо»: «Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, это вина главного тренера»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о возможной отставке после поражения от минского «Динамо» в серии Кубка Гагарина.
Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.
Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.
– Команда отдала все силы в этой серии?
– Думаю, что да. Но соперник во многих моментах был сильнее.
– Вы готовы к отставке, если она случится?
– Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, то это вина главного тренера.
– Можете назвать весь этот сезон самым сложным в вашей жизни?
– С игровой карьерой сравнивать не буду. А в плане тренерства – да. Необычный получился сезон, – сказал Козлов.
