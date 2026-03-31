Ротенберг о 55-летии Буре: «Павел олицетворял саму суть русского хоккея: легкое и мощное катание, мягкие руки, филигранную обводку, высочайший хоккейный IQ, голевое чутье и взрывную скорость»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Павла Буре с днем рождения.

Сегодня, 31 марта, бывшему форварду сборной России исполнилось 55 лет. Сейчас Буре является специальным представителем ФХР по международным делам и членом совета ИИХФ.

«Сегодня день рождения у Павла Буре – одного из самых ярких и любимых хоккеистов в истории нашей страны. Легендарная «Русская ракета», член Зала хоккейной славы, первый российский игрок, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ .

Для меня Павел всегда был особенным хоккеистом. В детстве и юности я восхищался его игрой, его скоростью, его техникой, тем, как он мог решать эпизоды на каком-то другом уровне. Он был кумиром и примером для огромного количества ребят, которые любили хоккей и мечтали быть похожими на него.

Буре был не просто большим мастером – он олицетворял саму суть русского хоккея: одновременно легкое и мощное катание, мягкие руки, филигранную обводку, высочайший хоккейный IQ, голевое чутье и ту самую взрывную скорость, за которую его прозвали «Русской ракетой». А его пять голов в полуфинале Олимпиады-1998 против Финляндии навсегда вошли в историю нашего спорта.

При этом в его карьере было все: яркость, слава, любовь болельщиков и тяжелейшие испытания. Павел закончил играть слишком рано, но даже за это время успел оставить такой след, какой удается оставить единицам. Именно поэтому любовь к нему у болельщиков – особая и на всю жизнь.

Не менее значим его вклад в развитие хоккея и после завершения игровой карьеры. Сейчас на его плечах важная миссия – отстаивание интересов российского хоккея на мировой арене. Особенно ценно, что при всем своем масштабе он остается надежным и верным товарищем – человеком, на чей опыт, авторитет и вовлеченность можно опереться.

От всей души желаю Павлу крепкого здоровья, энергии и счастья. Спасибо за игру, за эмоции и за тот пример, который он дал целому поколению. Для меня, как и для очень многих, он навсегда останется одним из главных символов русского хоккея», – написал Ротенберг.

