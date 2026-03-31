Ротенберг о 55-летии Буре: «Павел олицетворял саму суть русского хоккея: легкое и мощное катание, мягкие руки, филигранную обводку, высочайший хоккейный IQ, голевое чутье и взрывную скорость»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Павла Буре с днем рождения.

Сегодня, 31 марта, бывшему форварду сборной России исполнилось 55 лет. Сейчас Буре является специальным представителем ФХР по международным делам и членом совета ИИХФ.

«Сегодня день рождения у Павла Буре – одного из самых ярких и любимых хоккеистов в истории нашей страны. Легендарная «Русская ракета», член Зала хоккейной славы, первый российский игрок, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

Для меня Павел всегда был особенным хоккеистом. В детстве и юности я восхищался его игрой, его скоростью, его техникой, тем, как он мог решать эпизоды на каком-то другом уровне. Он был кумиром и примером для огромного количества ребят, которые любили хоккей и мечтали быть похожими на него.

Буре был не просто большим мастером – он олицетворял саму суть русского хоккея: одновременно легкое и мощное катание, мягкие руки, филигранную обводку, высочайший хоккейный IQ, голевое чутье и ту самую взрывную скорость, за которую его прозвали «Русской ракетой». А его пять голов в полуфинале Олимпиады-1998 против Финляндии навсегда вошли в историю нашего спорта.

При этом в его карьере было все: яркость, слава, любовь болельщиков и тяжелейшие испытания. Павел закончил играть слишком рано, но даже за это время успел оставить такой след, какой удается оставить единицам. Именно поэтому любовь к нему у болельщиков – особая и на всю жизнь.

Не менее значим его вклад в развитие хоккея и после завершения игровой карьеры. Сейчас на его плечах важная миссия – отстаивание интересов российского хоккея на мировой арене. Особенно ценно, что при всем своем масштабе он остается надежным и верным товарищем – человеком, на чей опыт, авторитет и вовлеченность можно опереться.

От всей души желаю Павлу крепкого здоровья, энергии и счастья. Спасибо за игру, за эмоции и за тот пример, который он дал целому поколению. Для меня, как и для очень многих, он навсегда останется одним из главных символов русского хоккея», – написал Ротенберг.

Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
А теперь он встал в один ряд с единороссами
Русский хоккей с мячом же, Зоркий, Водник и т.д..
ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»
сегодня, 09:14
Буре об ордене по указу Путина: «Одна из высших наград нашей страны, огромная честь. Я очень благодарен, буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие»
вчера, 16:14
Буре указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
вчера, 14:14
Вячеслав Козлов покинет пост тренера «Динамо» после вылета в 1-м раунде. В шорт-листе клуба несколько кандидатов, переговоры уже начались («СЭ»)
12 минут назад
Крикунов о Тардифе: «Слюнтяй, худший президент в истории хоккея. Третьяк был бы лучше. Разговоры начинаются, что шведы или финны не поедут на турниры. Куда вы, чухонцы, лезете?»
20 минут назад
Гусев близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон («СЭ»)
32 минуты назад
Вячеслав Козлов о возможной отставке из «Динамо»: «Спокойно это воспринимаю. Если случится – так и быть. Когда такой вылет, это вина главного тренера»
41 минуту назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 09:00
Майоров о судействе в плей-офф: «Неприятно, что исход встречи решается арбитрами. Единственная сфера в хоккее вне критики, за любое высказывание гигантские штрафы. Не могу этого понять»
сегодня, 09:58
Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»
сегодня, 09:38
Сушко после вылета «Динамо»: «Спасибо болельщикам за поддержку. Их было слышно, команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось»
сегодня, 09:25
ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»
сегодня, 09:14
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»
сегодня, 08:59
Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
сегодня, 09:49
Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
сегодня, 08:45
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
