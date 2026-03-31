  • Майоров о судействе в плей-офф: «Неприятно, что исход встречи решается арбитрами. Единственная сфера в хоккее вне критики, за любое высказывание гигантские штрафы. Не могу этого понять»
Майоров раскритиковал судейство в плей-офф КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал судейство в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Неприятно, что вопрос судейства вышел на первый план в матчах плей-офф, что голы и исход встречи решаются арбитрами. Как было в прошедших играх «Спартака» и «Локомотива».

Смотрю хоккей и того и жду, что кого-то унесут на носилках, процветает абсолютная вседозволенность со стороны отдельных игроков. Было ощущение, что в плей-офф начали судить по каким-то другим правилам.

Понятно, что интенсивность и ответственность в плей-офф отличаются, но правила-то те же, что в регулярном сезоне.

Отмечу особенно момент нанесения травмы Джозефу Кину, судьи пропустили этот момент, но СДК на следующий день приняла решение о дисквалификации игрока «Локомотива».

И второе – судейство у нас единственная сфера в хоккее, которая вне критики. Почему Алексей Анисимов оградил себя от этого? За любое высказывание о работе судей сейчас гигантские штрафы. Не могу этого понять. Особенно учитывая тот факт, что со стороны судей очень много ошибок как в регулярном сезоне, так и в плей-офф.

Может, стоит задуматься о качестве судейства, об изменениях», – сказал Майоров.

Судьи отменили 2 гола «Спартака» и не засчитали шайбу «Локомотива» после видеопросмотров в 4-й игре серии

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Департамент Судейства РАЗОГНАТЬ ПОГАНОЙ метлой.
Ответ Сергей
Департамент Судейства РАЗОГНАТЬ ПОГАНОЙ метлой.
Прежде чем разгонять хотелось бы узнать кто входит в него, кому мы должны быть благодарны за ежегодные изнасилования правил игры? Хотя к чему это? Есть бог и царь Алексей Анисимов. Но разве можно его "разгонять"? Ведь он украшение программы " Судейская". Обожаю эту передачу и его в ней.
Правда нынче не в моде 😁
за что дискву дали не понятно, силовой обычный игрок Спартака пытался уйти оставил руку в неё влетели, принял бы корпусом ничего бы не было. Игроков спартака не удаляют за атаку вратаря... Ну короче обычное судейство КоЛХоза.
так это происходит (сомнительные удаления... и прочее.) это продолжается в последие сезоны и никакой реакции. пора принимать какие-то меры.
Ну вы же понимаете регулярный чемпионат это одно а плэй оффф это же другое ну что тут непонятного то... Дух игры ну а травмы и на носилках вынес это другое
