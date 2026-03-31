Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
Защитник и капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о поражении от минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина (0-4).
– Какие сейчас мысли? Это не то, что мы ожидали.
– Никаких мыслей нет. Но мы такого не ожидали. Мы немного поздно сделали выводы по перестройке. Начали поздно играть, начиная с московских матчей. Но было уже многое упущено.
– Минское «Динамо» вас радикально удивило на старте серии?
– Мы делали в Минске то, о чем договаривались.
– Всю серию вам не хватало голов.
– Мы получили по носу в Минске. И в московских матчах выходили, все было в порядке. За эти две игры не стыдно. Внутри были и заряд, и желание.
Ну и там тоже ребята не дураки. Красавцы, как играли! Значит, нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол.
– Вы слышали, что болельщики на фанатском секторе скандировали фамилию Кудашова?
– Я же говорил, когда убирали Алексея Николаевича, что, когда человек уходит, его убирают, но вослед ему не свистят, а скандируют, то это дорогого стоит.
– Могло ли все пойти иначе, доведи он сезон до конца?
– Я не знаю. Что об этом разговаривать?
– Можно ли сказать, что это одно из самых болезненных ваших поражений в плей‑офф?
– Я до этого в КХЛ никогда в первом раунде не вылетал. А годы идут. Каждое поражение все больнее и больнее.
– Можно ли сказать, что «Динамо» в этом виде закончилось? Впереди большая перестройка?
– Да я‑то откуда знаю? Без понятия, что будет завтра, – сказал Ожиганов.
