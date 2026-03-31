Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»

Ожиганов высказался о вылете московского «Динамо» из плей-офф.

Защитник и капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о поражении от минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина (0-4).

– Какие сейчас мысли? Это не то, что мы ожидали.

– Никаких мыслей нет. Но мы такого не ожидали. Мы немного поздно сделали выводы по перестройке. Начали поздно играть, начиная с московских матчей. Но было уже многое упущено.

– Минское «Динамо» вас радикально удивило на старте серии?

– Мы делали в Минске то, о чем договаривались.

– Всю серию вам не хватало голов.

– Мы получили по носу в Минске. И в московских матчах выходили, все было в порядке. За эти две игры не стыдно. Внутри были и заряд, и желание.

Ну и там тоже ребята не дураки. Красавцы, как играли! Значит, нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол.

– Вы слышали, что болельщики на фанатском секторе скандировали фамилию Кудашова?

– Я же говорил, когда убирали Алексея Николаевича, что, когда человек уходит, его убирают, но вослед ему не свистят, а скандируют, то это дорогого стоит.

– Могло ли все пойти иначе, доведи он сезон до конца?

– Я не знаю. Что об этом разговаривать?

– Можно ли сказать, что это одно из самых болезненных ваших поражений в плей‑офф?

– Я до этого в КХЛ никогда в первом раунде не вылетал. А годы идут. Каждое поражение все больнее и больнее.

– Можно ли сказать, что «Динамо» в этом виде закончилось? Впереди большая перестройка?

– Да я‑то откуда знаю? Без понятия, что будет завтра, – сказал Ожиганов.

