Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»

Иренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин отметил, что не понимает некоторые судейские решения в серии Кубка Гагарина с «Сибирью » (3-1, 1:2 2ОТ в 4-й игре).

Тренер привел в пример эпизод с повреждением форварда Люка Джонсона в 3-м матче серии.

– Не кажется ли вам, что такими заявлениями вы можете расшатать команду?

– Свою команду я соберу. Мы нормально играли, просто бросали в стекло. Чем я ее расшатаю?

– Тем, что должны были спокойно забирать серию, а вместо этого дисквалификации, споры, шумиха.

– «Сибирь» в последних играх обыгрывала СКА, ЦСКА – много топов. Здесь шикарная обстановка. Мне понятны судейские решения 50 на 50 в пользу «Сибири».

Просто я охреневаю от таких решений. Человек попал между носом и зубами. Попади выше или ниже, был бы перелом. Там все в крови было, – сказал Разин.

Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»

«Я охреневаю...» Разин выдал самую огненную пресс-конференцию сезона КХЛ

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»

