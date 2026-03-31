  • Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»
Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»

Иренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о судействе.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил, что не понимает некоторые судейские решения в серии Кубка Гагарина с «Сибирью» (3-1, 1:2 2ОТ в 4-й игре).

Тренер привел в пример эпизод с повреждением форварда Люка Джонсона в 3-м матче серии.

– Не кажется ли вам, что такими заявлениями вы можете расшатать команду?

– Свою команду я соберу. Мы нормально играли, просто бросали в стекло. Чем я ее расшатаю?

– Тем, что должны были спокойно забирать серию, а вместо этого дисквалификации, споры, шумиха.

– «Сибирь» в последних играх обыгрывала СКА, ЦСКА – много топов. Здесь шикарная обстановка. Мне понятны судейские решения 50 на 50 в пользу «Сибири».

Просто я охреневаю от таких решений. Человек попал между носом и зубами. Попади выше или ниже, был бы перелом. Там все в крови было, – сказал Разин. 

 Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?» 

«Я охреневаю...» Разин выдал самую огненную пресс-конференцию сезона КХЛ

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Разин о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел заканчивать серию 4-0: «Дебилы»
вчера, 18:56
Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»
28 марта, 14:14
Сезон КХЛ в 27 картинах художников
28 марта, 08:15Спецпроект
Рекомендуем
Главные новости
Сушко после вылета «Динамо»: «Спасибо болельщикам за поддержку. Их было слышно, команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось»
15 минут назад
ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»
26 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 08:00
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»
41 минуту назад
Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»
47 минут назад
Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»
сегодня, 08:32
Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»
сегодня, 08:17
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – воспитываем патриотов»
сегодня, 07:22
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
55 минут назад
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Рекомендуем