Сушко после вылета «Динамо»: «Спасибо болельщикам за поддержку. Их было слышно, команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось»

Гендиректор «Динамо» поблагодарил фанатов за поддержку.

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко обратился к болельщикам после вылета клуба из Кубка Гагарина-2026.

Вчера команда тренера Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетела из плей-офф.

«Огромная благодарность болельщикам за поддержку. Была тяжелая серия, но они поддерживали команду. Огромное спасибо им.

Их было слышно, они гнали команду вперед. Команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось», – сказал Сушко.

