ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»

Федерация хоккея России поздравила Павла Буре с днем рождения.

Сегодня, 31 марта, бывшему форварду сборной России исполнилось 55 лет.

Сейчас Буре является специальным представителем ФХР по международным делам и членом совета ИИХФ.

«Сегодня отмечает день рождения чемпион мира 1990 года, призер Зимних Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы — Павел Буре !

Вчера, в канун 55-летия, легендарный нападающий указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу». С чем мы его тоже поздравляем!

С юбилеем, «Русская ракета»!» – говорится в сообщении ФХР .

