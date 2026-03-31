  • ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»
Федерация хоккея России поздравила Павла Буре с днем рождения.

Сегодня, 31 марта, бывшему форварду сборной России исполнилось 55 лет.

Сейчас Буре является специальным представителем ФХР по международным делам и членом совета ИИХФ.

«Сегодня отмечает день рождения чемпион мира 1990 года, призер Зимних Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы — Павел Буре!

Вчера, в канун 55-летия, легендарный нападающий указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу». С чем мы его тоже поздравляем!

С юбилеем, «Русская ракета»!» – говорится в сообщении ФХР

Буре указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
С Днём Рождения! Немного жаль, правда, что некогда уникальный хоккеист Павел Буре превратился в пюре
55-Паша ягодка опять😂
Желаю Павлу занять кресло президента ИИХФ!😉
Материалы по теме
Буре об ордене по указу Путина: «Одна из высших наград нашей страны, огромная честь. Я очень благодарен, буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие»
вчера, 16:14
Буре об 11-м месте России на ЧМ-2000: «Было много слухов про нарушение режима, будто мы приходили в гостиницу в 2 часа ночи. Пришлось идти на ТВ и все объяснять»
вчера, 12:43
Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»
вчера, 10:13
Рекомендуем
Главные новости
Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»
15 минут назад
Сушко после вылета «Динамо»: «Спасибо болельщикам за поддержку. Их было слышно, команда пыталась подарить им победу, но получилось, как получилось»
28 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 08:00
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»
54 минуты назад
Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»
сегодня, 08:53
Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»
сегодня, 08:32
Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»
сегодня, 08:17
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – воспитываем патриотов»
сегодня, 07:22
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
4 минуты назад
Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
сегодня, 08:45
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Рекомендуем