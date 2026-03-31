Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»

Губерниев о Ротенберге: он справится с ролью главного тренера «Динамо».

Вчера команда тренера Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетела из плей-офф.

«Минское «Динамо» хорошо – классный вратарь, команда очень симпатичная. Не удивлюсь, если они дойдут до финала.

Мне, как почетному динамовцу, очень обидно за «бело-голубых». Московскую команду лихорадит, после смены тренера временами показывали неплохую игру, но в итоге результат неутешительный.

«Динамо» далеко ходить не надо – есть человек, обладающий необходимой тренерской квалификацией, и в околохоккейных делах шуму наведет – я про Романа Борисовича Ротенберга. Он справится с ролью главного тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он неплохой тренер, уже познал, почем фунт лиха.

И успехи у Ротенберга были, и неудачи. Тем более он созрел, находясь в системе «бело-голубых». Надо назначать Романа Борисовича и не думать», – сказал Губерниев.

