Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»

Журова об идее выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: это могут поддержать.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает хорошей идеей дать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину возможность возглавить Международную федерацию хоккея.

Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас.

Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится», – заявила Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Ну тут походу кисель в голове. Человек вообще без опыта организационной и руководящей работы - она его предлагает сделать свадебным генералом чтобы просто сидел во главе и что то "делал" или посадить чтобы набирался опыта? И самое смешное в этом пассаже "нужно ли это Саше" - а вопросов о том соответствует ли он вообще данной должности даже не поднимается....
Ну она же рассуждает исходя из того, как работает у нас в стране. Если ты в путин тим, то какая разница в какой сфере ты работал и в чём ты разбираешься. Банщик становится министром спорта, безмозглые спортсмены ставшие вдруг депутатами, вещают из всех утюгов о вещах, в которых вообще профаны. Главное быть в пуле приближённых, а должность всегда найдётся
Я не знаю из какой вы страны и как там у вас делается. Но даже банщик министром спорта назначен не из бани. Боюсь вам например далеко до образования этого банщика. А резюме ваше я уверен на 100% даже близко с его резюме не валялось.
п.с. а то что в депутаты "берут" всех этих спортсменов - да тут большая проблема
Если над тобой постоянно смеются - значит, ты приносишь людям радость.
Шла бы щи варить болезная!
Может она прокомментирует кто в целом предложил такую возможность, ну так, чисто ради интереса! Иначе это популизм и пиар акция.Давайте назначим Буре на пост главы ИИХФ, он авторитет. А давайте назначим Овечкина
хорошая идея...они себя то слышат!? Когда её уже забанят??!
Депутат-eдорас — это диагноз
Только вторник, а вся лента в дичайших высказываниях. Респонденты вообще не просыхают?
Ее "забанят" когда вы прекратите реагировать на ее выкрики. Всё в ваших руках
главе ИИХФ можно рекламировать по зомбоящику в России всякую нелепость?
Какой Овечкин? Уже выдвигаем Буре и за него голосуем.. проснись Дурова😂
