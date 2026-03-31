Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»

Журова об идее выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: это могут поддержать.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает хорошей идеей дать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину возможность возглавить Международную федерацию хоккея.

Ранее Люк Тардиф сообщил , что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас.

Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится», – заявила Журова.