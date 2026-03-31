Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает хорошей идеей дать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину возможность возглавить Международную федерацию хоккея.
Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.
Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.
«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас.
Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится», – заявила Журова.
п.с. а то что в депутаты "берут" всех этих спортсменов - да тут большая проблема
хорошая идея...они себя то слышат!? Когда её уже забанят??!