Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»

Вячеслав Козлов: пытался уговорить руководство, чтобы Кудашова не увольняли.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, что пытался уговорить руководство клуба не увольнять Алексея Кудашова

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетел из плей-офф.

– Вы могли повлиять на отставку Кудашова?

– Когда у меня был разговор с руководством, то я пытался добиться, чтобы не было увольнения. Чтобы дали исправительный срок. Но такое решение приняли.

Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде? Смысла сейчас говорить об этом нет.

Но я пытался уговорить руководство, чтобы Кудашова не увольняли, – сказал Козлов. 

Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф

«Динамо» Минск разбило Москву 4-0. Как они это сделали?

 Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Чтобы дали исправительный срок.

А что натворил Кудашов, чтобы ему давали исправительный срок?
У Козлова вид вчера был как после запоя....досталось ему...по факту не готов он быть главным в Динамо , здравствуй РоРо !
Вячеслава Козлово просто принесли в жертву,чтобы на фоне его результатов приход Ромки был не так уж и плох, а останься Кудашов - вполне возможно,что прошли бы первый раунд, играли бы в боевой хоккей и необходимость наличия Ромки на посту ГТ была бы не столь очевидна.
Материалы по теме
Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»
сегодня, 08:17
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Плей-офф КХЛ: чудо-победа «Сибири» во втором овертайме, Минск выбил «Динамо»!
сегодня, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
ФХР о 55-летии Буре: «С юбилеем, «Русская ракета»! Вчера легендарный нападающий указом Путина был награжден орденом, с чем мы его тоже поздравляем!»
6 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 08:00
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»
21 минуту назад
Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»
27 минут назад
Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»
48 минут назад
Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»
сегодня, 08:17
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – воспитываем патриотов»
сегодня, 07:22
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Ко всем новостям
Последние новости
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Рекомендуем