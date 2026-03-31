Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, что пытался уговорить руководство клуба не увольнять Алексея Кудашова .

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетел из плей-офф.

– Вы могли повлиять на отставку Кудашова?

– Когда у меня был разговор с руководством, то я пытался добиться, чтобы не было увольнения. Чтобы дали исправительный срок. Но такое решение приняли.

Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде? Смысла сейчас говорить об этом нет.

Но я пытался уговорить руководство, чтобы Кудашова не увольняли, – сказал Козлов.

