Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, что пытался уговорить руководство клуба не увольнять Алексея Кудашова.
Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Кудашова на посту главного тренера.
Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетел из плей-офф.
– Вы могли повлиять на отставку Кудашова?
– Когда у меня был разговор с руководством, то я пытался добиться, чтобы не было увольнения. Чтобы дали исправительный срок. Но такое решение приняли.
Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде? Смысла сейчас говорить об этом нет.
Но я пытался уговорить руководство, чтобы Кудашова не увольняли, – сказал Козлов.
А что натворил Кудашов, чтобы ему давали исправительный срок?