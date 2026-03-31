Лукашенко поздравил Буре с 55-летием: «Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и обаятельная улыбка – такой запомнилась фанатам всего мира «Русская ракета»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта СССР Павла Буре с днем рождения.

Сегодня, 31 марта, бывшему форварду сборной России исполнилось 55 лет.

«Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и открытая, обаятельная улыбка – такой запомнилась хоккейным фанатам всего мира «Русская ракета», – говорится в поздравлении.

Глава Беларуси также отметил, что Буре сейчас продолжает любимое дело, направляя свои знания, опыт и авторитет на развитие и популяризацию хоккея, защиту его интересов на международной арене.

Напомним, Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ .

«Знаю, Вы родились в Минске, считаете Беларусь второй родиной и многое делаете для укрепления связей между нашими странами в профессиональном и любительском спорте», – добавил президент.

Лукашенко пожелал Павлу Буре здоровья, мира, добра и успехов во всех делах.

