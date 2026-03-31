Виталий Давыдов о «Динамо» после 0-4: Минск – умненький и веселый соперник.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о вылете московского «Динамо » из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения от минского «Динамо» в серии первого раунда (0-4).

– Виталий Семенович, родной клуб уступил в «динамовской» серии – 0-4 и завершил плей-офф. Что скажете?

– Ну конечно, все ветераны московского «Динамо» переживают. Потенциал у команды был, но, к сожалению, остался нереализованным. Понятно, что сейчас будет много критики, но даже в непростые дни надо поддерживать родную команду.

Сейчас давайте отдадим должное минским одноклубникам. Очень интересная у них команда, со строгой обороной, не проигрывающей «пятачок», с хитринкой в атаке. Видно, что минской молодежи многое дал Вадим Шипачев, умненькая и веселая команда. Сильный соперник, открытие этого сезона.

– Сильный соперник – главная причина поражения?

– Одна из причин. Другая – мы не смогли сойти с рельсов регулярного чемпионата и перестроиться на плей-офф.

– Как оцените игру московского «Динамо» по линиям?

– Нет претензий к вратарю Подъяпольскому, он бился как лев и давал команде шансы на победу. В обороне было много беготни, но меньше строгой игры на «пятачке» и первого паса.

Главный наш резерв – в нападении. Мало забиваем, нет уверенности. Соперник, наоборот, сразу захватив инициативу в серии, чувствовал себя в атаке уверенно и раскованно.

– Какой итог сезона для московского «Динамо»?

– Были разные матчи. Сейчас, на эмоциях, не готов этот итог подвести, – сказал Давыдов.

