Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд

Макклин Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Колорадо » Назем Кадри с дублем за 66 секунд в ворота «Калгари» (9:2). Его второй гол стал победным в матче.

Вторая звезда – форвард «Питтсбурга » Энтони Манта с 3 (2+1) очками в матче с «Айлендерс» (8:3). У 31-летнего нападающего 29 голов в сезоне – ранее он никогда не доходил до отметки 30.

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:4). Канадец стал 6-м игроком в истории лиги, набравшим 100 очков за сезон в возрасте до 20 лет .