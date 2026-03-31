Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Колорадо» Назем Кадри с дублем за 66 секунд в ворота «Калгари» (9:2). Его второй гол стал победным в матче. 

Вторая звезда – форвард «Питтсбурга» Энтони Манта с 3 (2+1) очками в матче с «Айлендерс» (8:3). У 31-летнего нападающего 29 голов в сезоне – ранее он никогда не доходил до отметки 30. 

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:4). Канадец стал 6-м игроком в истории лиги, набравшим 100 очков за сезон в возрасте до 20 лет

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Красава👏👏👏
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Самое главное – мы воспитываем патриотов»
47 минут назад
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:15
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
сегодня, 04:20
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
сегодня, 03:25
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не смогли перестроиться на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
11 минут назад
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
59 минут назад
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
сегодня, 04:35
