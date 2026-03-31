Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – мы воспитываем патриотов»

Владислав Третьяк об СКК им. Блинова: самое главное – мы воспитываем патриотов.

Президент ФХР Владислав Третьяк ожидает, что реконструированный СКК имени Виктора Блинова в Омске поможет воспитывать патриотов.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы принял участие в церемонии , посвященной открытию дворца после ремонтных работ.

«Нам поставлена задача президентом [Владимиром Путиным] – к 2030 году, чтоб 70% россиян занимались физкультурой и спортом и этот дворец этому пример. Он будет привлекать молодежь.

Чтобы наши дети занимались физкультурой и спортом, будут ли они хоккеистами высокого класса? Не важно. Самое главное – мы воспитываем патриотов своей страны», – сказал Третьяк.

