  • Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Главное – мы воспитываем патриотов»
Президент ФХР Владислав Третьяк ожидает, что реконструированный СКК имени Виктора Блинова в Омске поможет воспитывать патриотов. 

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы принял участие в церемонии, посвященной открытию дворца после ремонтных работ. 

«Нам поставлена задача президентом [Владимиром Путиным] – к 2030 году, чтоб 70% россиян занимались физкультурой и спортом и этот дворец этому пример. Он будет привлекать молодежь.

Чтобы наши дети занимались физкультурой и спортом, будут ли они хоккеистами высокого класса? Не важно. Самое главное – мы воспитываем патриотов своей страны», – сказал Третьяк. 

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ГТРК «Иртыш»
70-ти летние деды, конечно, лучше всех знают, как привлекать молодежь - дворцами! Видимо, исходят из того, что их самих привлекает))
начните с канализации и с газификации КАЖДОГО дома. Национальная программа! И тогда люди, живущие с комфортом дома, охотнее будут заниматься спортом. Сами не заметите. И не нужно этих полоумных цифр.
Ответ chance-comer
Газификатор, сам понимаешь какую чушь несёшь?
Ответ chance-comer
А зачем нужен газ в каждом доме?
А как дворец привлечёт детей в хоккей???Может,нужна форма по доступным ценам?Далеко не все могут позволить отдать ребёнка в хоккей,это очень дорого!А Третьяк в конце лизнул своим патриотизмом.
"Мир хижинам - война дворцам". (с)

Раньше у нас в округе было три ледовых коробки. Сейчас ни одной. На месте одной построили учебный центр МЧС, там где была другая - "столбик" для ОМОНа. А вместо третьей - парковку для районной администрации.
Как привлечет ? Там будет вай фай ?)
Как-то всё мудрёно... Могли бы просто запустить лозунг "Кто не занимается физкультурой и спортом, тот не патриот", и все ломанули бы...
Ответ Data Architector
Кто не занимается физкультурой и спортом - будет без интернета. Тогда точно все ломанутся!
Пусть Володин наладит в своей компании производство дешёвого синтетического мяса, и синтетическое растительное масло пора сделать дешевле воды. Вот тогда народ и попрет на стадионы сжигать колории, и заливать за воротник синтетический спирт Люкс!!! )))
каков, а?
а других рычагов нет, что ли, только дворцы им строить осталось?
Патриотов приходится "воспитывать"...
Материалы по теме
Владислав Третьяк: «Омская область – один из главных центров развития хоккея в России. Один из главных факторов движения вперед – забота губернатора»
вчера, 13:14
Третьяк поучаствовал в открытии СКК им. Блинова: «Две арены в Омске – одни из лучших не только в России, но и в Европе. Надеемся, что на них появятся новые Харламовы и Овечкины»
29 марта, 08:25
Дюков поздравил Омск с открытием СКК им. Блинова после реконструкции: «Многие омичи уже смирились, что история комплекса подходит к концу. Мы – нет. Работы выполнены в рекордные сроки»
29 марта, 08:10
Губернатор Омской области об СКК им. Блинова: «Вместе с «Авангардом» пригласили на открытие легендарного вратаря, руководителя ФХР Третьяка. Обещал приехать. Ждем!»
27 марта, 20:15
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
27 марта, 09:34
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:15
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
сегодня, 04:20
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
сегодня, 03:25
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15Видео
Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»
сегодня, 02:25
Ко всем новостям
Последние новости
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не смогли перестроиться на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
20 минут назад
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
38 минут назад
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
сегодня, 07:10
Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
сегодня, 06:58
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
сегодня, 06:45
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Рекомендуем