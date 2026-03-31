Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009

Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ.

Форвард «Ванкувера » Эвандер Кэйн забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (2:4).

В 70 играх в текущем сезоне у 34-летнего канадца 31 (13+18) очко при полезности «минус 18».

Игра с «Голден Найтс» стала для него 1000-й в регулярках лиги. На его счету 648 (339+309) очков.

Кэйн стал 11-м игроком с драфта-2009 (на котором был выбран под общим 4-м номером), сыгравшим 1000+ матчей.

При этом по очкам он занимает 7-е место, а по голам – 4-е (больше забили лишь Джон Таварес – 520, Мэтт Дюшен – 385 и Крис Крайдер – 348).