Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался о своем первом матче в новом качестве – против «Ванкувера» (4:2).
67-летний специалист сменил Брюса Кэссиди во главе «Голден Найтс» за 8 игр до завершения регулярного чемпионата. Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.
«Я был немного заржавевшим. Но неплохо почувствовал звенья. Правда, все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков, когда нужно отправлять их на площадку. Но в целом все хорошо. Конечно, сегодня я довольно сильно полагался на тренерский штаб.
Второй период был для нас лучшим. В первом мы выглядели нервными, в третьем были хорошие моменты, но мы немного застревали у синих линий. Вместо вертикальной игры началась горизонтальная. Это могло стоить нам победы.
Мы изучим записи и продолжим работать. Я буду стараться прививать команде правильный настрой и агрессивный стиль», – сказал Торторелла.
Пусть и не ржавеющим, но постепенно потерявшим золотой блеск "Голденнайтс" с их ростерной глубиной (которая на поверку тоже неочевидна), которых трясет по сезону с бешеными амплитудами побед-поражений, надо пинка дать и как то растолкать.
Скепсис относительно перспектив бригады в ПО и перезапуска самого Тортореллы несомненно есть, но не понятен огульный скепсис.
*Хорошо, спишем пока удачный дебют на "Косаток"... )