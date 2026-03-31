  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»
1

Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался о своем первом матче в новом качестве – против «Ванкувера» (4:2). 

67-летний специалист сменил Брюса Кэссиди во главе «Голден Найтс» за 8 игр до завершения регулярного чемпионата. Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе. 

«Я был немного заржавевшим. Но неплохо почувствовал звенья. Правда, все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков, когда нужно отправлять их на площадку. Но в целом все хорошо. Конечно, сегодня я довольно сильно полагался на тренерский штаб. 

Второй период был для нас лучшим. В первом мы выглядели нервными, в третьем были хорошие моменты, но мы немного застревали у синих линий. Вместо вертикальной игры началась горизонтальная. Это могло стоить нам победы.

Мы изучим записи и продолжим работать. Я буду стараться прививать команде правильный настрой и агрессивный стиль», – сказал Торторелла. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВанкувер
logoВегас
logoНХЛ
logoДжон Торторелла
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Клин клином вышибают. Практически в точку метафора старины Тортса. )
Пусть и не ржавеющим, но постепенно потерявшим золотой блеск "Голденнайтс" с их ростерной глубиной (которая на поверку тоже неочевидна), которых трясет по сезону с бешеными амплитудами побед-поражений, надо пинка дать и как то растолкать.
Скепсис относительно перспектив бригады в ПО и перезапуска самого Тортореллы несомненно есть, но не понятен огульный скепсис.
*Хорошо, спишем пока удачный дебют на "Косаток"... )
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк об СКК им. Блинова в Омске: «Нам поставлена задача Путиным – чтобы к 2030 году 70% россиян занимались спортом. Этот дворец привлечет молодежь. Самое главное – мы воспитываем патриотов»
15 минут назад
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
сегодня, 05:55
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:15
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
сегодня, 04:20
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
сегодня, 03:25
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
27 минут назад
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
52 минуты назад
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
сегодня, 06:30
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
сегодня, 06:20
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
сегодня, 04:35
Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»
сегодня, 02:39
Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
сегодня, 01:56
Рекомендуем