Торторелла о первом матче во главе «Вегаса»: «Я был немного заржавевшим. Все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков. Буду стараться прививать команде агрессивный стиль»

Главный тренер «Вегаса » Джон Торторелла высказался о своем первом матче в новом качестве – против «Ванкувера » (4:2).

67-летний специалист сменил Брюса Кэссиди во главе «Голден Найтс» за 8 игр до завершения регулярного чемпионата. Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Я был немного заржавевшим. Но неплохо почувствовал звенья. Правда, все еще пытаюсь запомнить прозвища игроков, когда нужно отправлять их на площадку. Но в целом все хорошо. Конечно, сегодня я довольно сильно полагался на тренерский штаб.

Второй период был для нас лучшим. В первом мы выглядели нервными, в третьем были хорошие моменты, но мы немного застревали у синих линий. Вместо вертикальной игры началась горизонтальная. Это могло стоить нам победы.

Мы изучим записи и продолжим работать. Я буду стараться прививать команде правильный настрой и агрессивный стиль», – сказал Торторелла.