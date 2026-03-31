Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»

Глава управляющей «Торонто» компании об уходе Треливинга: клубу нужен новый курс.

Глава компании Maple Leaf Sports & Entertainment Кит Пелли высказался об увольнении генерального менеджера «Торонто» Брэда Треливинга.

Компания осуществляет управление хоккейным клубом.

56-летний управленец занимал должность с 31 мая 2023 года. В текущем сезоне команда занимает 14-е место в Восточной конференции.

«В течение всего сезона мы проводили глубокий анализ как текущего состояния клуба, так и того, что необходимо сделать для достижения главной цели – завоевания Кубка Стэнли для города.

Брэд Треливинг – человек, к которому мы все испытываем глубокое уважение и признательность. И как к хоккейному руководителю, и как к личности.

Но было принято решение, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Организация благодарит Брэда за почти три года работы в «Мэйпл Лифс», мы желаем всего наилучшего ему и его семье», – сказал Пелли.

Напомним, что «Торонто » не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года. Это самая продолжительная в истории НХЛ серия без побед.