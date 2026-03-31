Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2).
25-летний россиянин продлил безголевую серию до 8 игр (0+3 на отрезке при 20 бросках в створ). У него 60 (34+26) очков в 75 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Дорофеев (19:45, 3:15 – в большинстве) завершил игру с 3 бросками в створ, 1 силовым приемом, 1 потерей и полезностью «минус 1».
Для «Голден Найтс» этот матч был первым под руководством Джона Тортореллы, пришедшего на смену Брюсу Кэссиди.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
