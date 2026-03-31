«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе

«Вегас» выиграл 1-й матч при Джоне Торторелле – 4:2 с «Ванкувером».

«Вегас » обыграл «Ванкувер » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Это был первый матч для Джона Тортореллы во главе «Голден Найтс». Специалист пришел на смену Брюсу Кэссиди.

Автором победной шайбы стал форвард «рыцарей» Райлли Смит , отличившийся в конце второго периода.

Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе с 82 очками в 75 играх. У идущего на четвертом месте «Лос-Анджелеса» 76 баллов в 73 матчах.