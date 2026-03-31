  «Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
1

«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе

«Вегас» выиграл 1-й матч при Джоне Торторелле – 4:2 с «Ванкувером».

«Вегас» обыграл «Ванкувер» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Это был первый матч для Джона Тортореллы во главе «Голден Найтс». Специалист пришел на смену Брюсу Кэссиди. 

Автором победной шайбы стал форвард «рыцарей» Райлли Смит, отличившийся в конце второго периода. 

Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе с 82 очками в 75 играх. У идущего на четвертом месте «Лос-Анджелеса» 76 баллов в 73 матчах. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Грех не обыгрывать такой Ванкувер
Глава управляющей «Торонто» компании об отставке Треливинга: «Решили, что клубу нужен новый курс при другом руководстве. Главная цель – завоевать Кубок Стэнли для города»
6 минут назад
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
56 минут назад
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:15
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
сегодня, 04:20
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
сегодня, 03:25
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15Видео
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
21 минуту назад
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
сегодня, 04:35
Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»
сегодня, 02:39
Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
сегодня, 01:56
Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
сегодня, 01:42
Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»
сегодня, 01:29
Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
вчера, 21:24
