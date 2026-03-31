«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд

«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа в матче НХЛ.

«Торонто» обыграл «Анахайм» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ , команды набрали 93 минуты штрафа.

61 минута была выписана игрокам «Лифс», 32 – игрокам «Дакс».

Напомним, что в прошлой игре капитан калифорнийцев Радко Гудас нанес травму капитану канадского клуба Остону Мэттьюсу , ударив коленом в колено.

Тогда за капитана канадского клуба, выбывшего до конца сезона, никто не заступился , чем остался недоволен главный тренер Крэйг Беруби.

В этом матче 58 из 93 минут штрафа были выписаны в эпизодах с участием Гудаса. На 3-й секунде встречи с чехом подрался форвард «Лифс» Макс Доми .

В начале второго периода форвард «листьев» Майкл Пеццетта получил 22 минуты штрафа за грубость против Гудаса (2+10+10 с удалением до конца игры).

В середине второго периода в стычку с Радко вступил защитник «Торонто » Джейк Маккейб (2+2+10). Самому Гудасу в этом эпизоде выписали 2+10, он завершил встречу с 17 минутами штрафа.

Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде