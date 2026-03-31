«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
«Торонто» обыграл «Анахайм» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, команды набрали 93 минуты штрафа.
61 минута была выписана игрокам «Лифс», 32 – игрокам «Дакс».
Напомним, что в прошлой игре капитан калифорнийцев Радко Гудас нанес травму капитану канадского клуба Остону Мэттьюсу, ударив коленом в колено.
Тогда за капитана канадского клуба, выбывшего до конца сезона, никто не заступился, чем остался недоволен главный тренер Крэйг Беруби.
В этом матче 58 из 93 минут штрафа были выписаны в эпизодах с участием Гудаса. На 3-й секунде встречи с чехом подрался форвард «Лифс» Макс Доми.
В начале второго периода форвард «листьев» Майкл Пеццетта получил 22 минуты штрафа за грубость против Гудаса (2+10+10 с удалением до конца игры).
В середине второго периода в стычку с Радко вступил защитник «Торонто» Джейк Маккейб (2+2+10). Самому Гудасу в этом эпизоде выписали 2+10, он завершил встречу с 17 минутами штрафа.
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым.
Так себе выглядит, если честно.
За Кэпа нужно было сразу впрягаться.