  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
5

«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд

«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа в матче НХЛ.

«Торонто» обыграл «Анахайм» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, команды набрали 93 минуты штрафа. 

61 минута была выписана игрокам «Лифс», 32 – игрокам «Дакс». 

Напомним, что в прошлой игре капитан калифорнийцев Радко Гудас нанес травму капитану канадского клуба Остону Мэттьюсу, ударив коленом в колено. 

Тогда за капитана канадского клуба, выбывшего до конца сезона, никто не заступился, чем остался недоволен главный тренер Крэйг Беруби. 

В этом матче 58 из 93 минут штрафа были выписаны в эпизодах с участием Гудаса. На 3-й секунде встречи с чехом подрался форвард «Лифс» Макс Доми

В начале второго периода форвард «листьев» Майкл Пеццетта получил 22 минуты штрафа за грубость против Гудаса (2+10+10 с удалением до конца игры). 

В середине второго периода в стычку с Радко вступил защитник «Торонто» Джейк Маккейб (2+2+10). Самому Гудасу в этом эпизоде выписали 2+10, он завершил встречу с 17 минутами штрафа.

Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoТоронто
logoМайкл Пеццетта
logoНХЛ
logoАнахайм
logoРадко Гудас
logoМакс Доми
logoДжейк Маккейб
драки
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было сразу делать, а это как после драки ..
Доми надо было раньше кулаками махать. А сейчас это жалкая попытка сохранить лицо.
Так себе выглядит, если честно.
За Кэпа нужно было сразу впрягаться.
Почему сразу никто не полетел на чеха,когда тот травмировал Мэттьюса?А сейчас это уже не то совсем.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
Рекомендуем
Главные новости
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
сегодня, 05:40Видео
Рекомендуем