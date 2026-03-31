  • Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
Форвард «Торонто» Макс Доми набрал 15 минут штрафа за две драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4 ОТ). 

Уже на 3-й секунде игры начался его бой с капитаном «Дакс» Радко Гудасом, травмировавшим форварда «Лифс» Остона Мэттьюса в прошлой встрече двух команд.

Тогда за капитана канадского клуба никто не заступился, чем остался недоволен главный тренер Крэйг Беруби. 

Доми удалось нанести несколько ударов, судьи с трудом разняли бойцов и выписали им по 5 минут штрафа. Посетители портала HockeyFights единогласно отдали победу сыну бывшего тафгая Тая Доми. 

В середине второго периода Доми вступил в драку с защитником калифорнийцев Павлом Минтюковым, до этого участвовавшим в стычке с молодым форвардом «Торонто» Истоном Коуэном.

Игрок «Лифс» был наказан как зачинщик (10 минут штрафа), на HockeyFights ему отдали преимущество и в этом столкновении. Для россиянина драка стала первой в лиге, он получил 5 минут штрафа.  

Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Такое ощущение, что Гудас даже не защищался, специально шел с травмой на игру как на голгофу.
тоже так показалось. просто пережить трёпку и закрыть гештальт. пять секунд позора, зато все успокоятся наконец-то))
Макс - красавчик, боевой гном)
Вот это ему батя , после ТОГО матча , напихал лещей дома, по-отцовски !!!
А за что Таю было пихать Максу ? За то, что с лавки на Гудаса не выскочил сразу же после того как Гудас Мэттьюса травмировал?! Так это же гарантированная 10-матчевая дисква. Тай тоже на дискву не выскакивал, в свои смены дрался. Да к тому же в 3 периоде того же матча Макс на Сеннеке злость выместил, 2+10 штрафа получил.
Ок, уговорил !!!
В следующий раз, вместо шутки, напишу приторную банальщину - Сын продолжает семейные традиции …☝️☝️☝️
Судя по всему, Гудас сам понимал что косяк за ним и не стал наносить удары.
макс прям по заветам папаши, норм файтер
Папкино дело живет)
Паша молодец не испугался. По идее в следующей игре Виел или Джонстон должны подъехать к Доми, переговорить
«Торонто» и «Анахайм» набрали 93 минуты штрафа. Из них 58 были в эпизодах с участием Гудаса, нанесшего травму капитану «Лифс» Мэттьюсу в прошлом матче команд
53 минуты назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:15
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
сегодня, 04:54
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
сегодня, 04:20
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
сегодня, 03:25
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15Видео
Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»
сегодня, 02:25
Сорокин пропустил 7 голов впервые в сезоне – 21 сэйв из 28 в матче с «Питтсбургом»
сегодня, 02:10
Ко всем новостям
Дорофеев продлил безголевую серию до 8 игр. Он сыграл 19:45 против «Ванкувера» в первом матче при Торторелле – 3 броска и «минус 1»
18 минут назад
«Вегас» выиграл 1-й матч при Торторелле – 4:2 с «Ванкувером». Клуб идет на 3-м месте в своем дивизионе
28 минут назад
Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25Видео
Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 04:58
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
сегодня, 04:45
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
сегодня, 04:35
Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»
сегодня, 02:39
Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
сегодня, 01:56
Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
сегодня, 01:42
Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»
сегодня, 01:29
