Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» – с Гудасом и Минтюковым. В бой с чехом, нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде
Форвард «Торонто» Макс Доми набрал 15 минут штрафа за две драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4 ОТ).
Уже на 3-й секунде игры начался его бой с капитаном «Дакс» Радко Гудасом, травмировавшим форварда «Лифс» Остона Мэттьюса в прошлой встрече двух команд.
Тогда за капитана канадского клуба никто не заступился, чем остался недоволен главный тренер Крэйг Беруби.
Доми удалось нанести несколько ударов, судьи с трудом разняли бойцов и выписали им по 5 минут штрафа. Посетители портала HockeyFights единогласно отдали победу сыну бывшего тафгая Тая Доми.
В середине второго периода Доми вступил в драку с защитником калифорнийцев Павлом Минтюковым, до этого участвовавшим в стычке с молодым форвардом «Торонто» Истоном Коуэном.
Игрок «Лифс» был наказан как зачинщик (10 минут штрафа), на HockeyFights ему отдали преимущество и в этом столкновении. Для россиянина драка стала первой в лиге, он получил 5 минут штрафа.
