  • Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 199 шайб в 666 играх в регулярках НХЛ
Павел Бучневич забил 17-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Сан-Хосе» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:5). 

В текущем сезоне на счету 30-летнего россиянина стало 44 (17+27) очка в 73 играх при полезности «минус 12». 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 502 (199+303) балла в 666 играх. 

Сегодня Бучневич (17:49, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, допустил 1 потерю и выиграл 5 из 9 вбрасываний (55,6%). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Павел Бучневич обошел Каменского по результативности.
