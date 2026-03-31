Аскаров записал в актив 20-ю победу в сезоне НХЛ. Он отразил 22 из 26 бросков в матче с «Сент-Луисом»
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4).
23-летний россиянин отразил 22 из 26 бросков (84,6%), а также получил малый штраф в третьем периоде.
В 42 играх в текущем сезоне на счету Аскарова 20 побед при 88,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,53.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В любом случае это его лучший сезон в НХЛ