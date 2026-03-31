Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон.
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4).
На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) балл в 72 играх в текущем сезоне. Он идет на четвертом месте в гонке бомбардиров лиги.
Селебрини стал 3-м игроком в истории «Шаркс», набравшим 100+ очков за сезон.
Ранее этой отметки достигли Джо Торнтон (2006/07 – 114 в 82 играх) и Эрик Карлссон (2022/23 – 101 в 82).
До конца этого регулярного чемпионата «акулам» осталось провести еще 10 матчей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Должен обходить Торнтона уже в этом сезоне.
