  • Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа высказался о крупном домашнем поражении от «Питтсбурга» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ

«Это была одна из худших наших игр в защите за последнее время. Мы не можем давать сопернику столько шансов и надеяться, что сможем выиграть. 

Неприятно так позориться перед своими болельщиками. Нам нужно собраться с силами и как следует подготовиться к завтрашнему вечеру», – сказал Руа.  

Клуб с Лонг-Айленда остался в зоне плей-офф, он находится на третьем месте в Столичном дивизионе с 89 очками в 75 играх.

В следующем матче «островитяне» сыграют в гостях с «Баффало» (начало по московскому времени – 1 апреля в 02:00). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Айлендерс»
