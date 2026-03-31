Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон

Макклин Селебрини 6-м в истории НХЛ набрал 100+ очков за сезон до 20 лет.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:4) и был признан первой звездой.

На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) балл в 72 играх в текущем сезоне. Он стал 4-м игроком , достигшим отметки 100 очков в этой регулярке.

В истории лиги Макклин стал 6-м игроком, кому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. В XXI веке – вторым.

Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (137 – 1979/80, «Эдмонтон»), Дэйл Хаверчак (103 – 1981/82, «Виннипег»), Марио Лемье (100 – 1984/85, «Питтсбург»), Джимми Карсон (107 – 1987/88, «Лос-Анджелес») и Сидни Кросби (102 – 2005/06, 120 – 2006/07, «Питтсбург»).