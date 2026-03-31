Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой.
На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) балл в 72 играх в текущем сезоне. Он стал 4-м игроком, достигшим отметки 100 очков в этой регулярке.
В истории лиги Макклин стал 6-м игроком, кому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. В XXI веке – вторым.
Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (137 – 1979/80, «Эдмонтон»), Дэйл Хаверчак (103 – 1981/82, «Виннипег»), Марио Лемье (100 – 1984/85, «Питтсбург»), Джимми Карсон (107 – 1987/88, «Лос-Анджелес») и Сидни Кросби (102 – 2005/06, 120 – 2006/07, «Питтсбург»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
В 28 завершил карьеру, всего 561 очко за 626 матчей
Участвовал в мегаобмене Грецки из Эдмонтона в ЛА
