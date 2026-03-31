  • Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон

Макклин Селебрини 6-м в истории НХЛ набрал 100+ очков за сезон до 20 лет.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой. 

На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) балл в 72 играх в текущем сезоне. Он стал 4-м игроком, достигшим отметки 100 очков в этой регулярке. 

В истории лиги Макклин стал 6-м игроком, кому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. В XXI веке – вторым. 

Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (137 – 1979/80, «Эдмонтон»), Дэйл Хаверчак (103 – 1981/82, «Виннипег»), Марио Лемье (100 – 1984/85, «Питтсбург»), Джимми Карсон (107 – 1987/88, «Лос-Анджелес») и Сидни Кросби (102 – 2005/06, 120 – 2006/07, «Питтсбург»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Глянул что за Джимми Карсон - это был его второй сезон в лиге, набрал рекордные 107 очков, на следующий год 100, далее уже по нисходящей, 5 лучших результататов после этого- 73, 69, 46, 39, 28
В 28 завершил карьеру, всего 561 очко за 626 матчей
Участвовал в мегаобмене Грецки из Эдмонтона в ЛА
Будущее сборной Канады: Селебрини, Бедард, МакКенна...
Будущее сборной Канады: Селебрини, Бедард, МакКенна...
Пока только Селебрини и Бедард (второй пока карандашиком). Маккенна сыграл 0 игр на взрослом уровне. Он может быть тоже бистяра, правда так думали и о Лафренье и о Райте
Будущее сборной Канады: Селебрини, Бедард, МакКенна...
после Селебрини сейчас идёт Шефер. по Бедарду всё туманно, он - травмат и пока не усилил Чикаго.
Селебрини уникум. Акулам повезло выиграть первый пик именно тогда, когда этот молодой человек вышел на драфт. Долгой и успешной карьеры парню. Хочется еще чтобы Уилл Смит вышел на подобные цифры
Селебрини уникум. Акулам повезло выиграть первый пик именно тогда, когда этот молодой человек вышел на драфт. Долгой и успешной карьеры парню. Хочется еще чтобы Уилл Смит вышел на подобные цифры
Уилл Смит занят… он контролирует деятельность инопланетян на Земле.
Глянул что за Джимми Карсон - это был его второй сезон в лиге, набрал рекордные 107 очков, на следующий год 100, далее уже по нисходящей, 5 лучших результататов после этого- 73, 69, 46, 39, 28
В 28 завершил карьеру, всего 561 очко за 626 матчей
Участвовал в мегаобмене Грецки из Эдмонтона в ЛА
если вытянет Сан-Хосе в плов, то заслужит Харт. впрочем, журналюги всё равно его Маккиннону дадут.
