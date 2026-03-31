  • Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (9:2). 

На счету 30-летнего канадца стало 120 (49+71) очков в 72 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 120 баллов во второй раз в карьере в лиге (личный рекорд – 140 в 82 играх, 2023/24). 

Маккиннон лидирует в гонке снайперов лиги, а в гонке бомбардиров идет на 3-м месте. Он сократил отставание от Никиты Кучерова («Тампа», 121 в 67, 40+81) до 1 очка, от Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 124 в 74, 42+82) – до 4. 

При этом «Эвеланш» и «Лайтнинг» осталось провести по 9 игр до конца регулярки, «Ойлерс» – 8. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Маккиннон мощный, достойный соперник Никите.
Календарь конечно у Колорадо райский.Нэтану можно ещё очков 20 набрать смело
Культура не космос
Вернулся в бомбардирскую гонку после не самой убедительной игры с Виннипегом, а что касается календаря, то не всегда легче, значит лучше
