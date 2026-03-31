«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции

«Торонто» уволил генменеджера Брэда Треливинга, отработавшего менее 3 лет.

56-летний управленец занимал должность с 31 мая 2023 года, придя на смену Кайлу Дубасу. До назначения в «Лифс» он 9 сезонов был генеральным менеджером «Калгари».

Лучшим результатом «Торонто» под его руководством стал выход во второй раунд Кубка Стэнли в 2025 году, где клуб уступил «Флориде» (3-4).

В текущем сезоне команда занимает 14-е место в Восточной конференции.

О том, кто заменит Треливинга, пока не сообщается.