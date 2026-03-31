7

«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции

«Торонто» уволил генменеджера Брэда Треливинга, отработавшего менее 3 лет.

«Торонто» объявил об увольнении генерального менеджера Брэда Треливинга. 

56-летний управленец занимал должность с 31 мая 2023 года, придя на смену Кайлу Дубасу. До назначения в «Лифс» он 9 сезонов был генеральным менеджером «Калгари». 

Лучшим результатом «Торонто» под его руководством стал выход во второй раунд Кубка Стэнли в 2025 году, где клуб уступил «Флориде» (3-4). 

В текущем сезоне команда занимает 14-е место в Восточной конференции. 

О том, кто заменит Треливинга, пока не сообщается. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торонто»
Ай эм Треливинг даун вэ ривер :)
Когда уж тоже самое с друри сделают
Ответ Unnamed80
просто друри может рожу набить если его попробуют уволить)))
Ответ ЗлойМайор
Он этого достоин, например )
"Брэд, вы находились на этой должности ? " - "Находился"..."Брэд, чем вы занимались на работе ?" - "Катался" ..."Брэд, вы катались по Торонто ?" - " Да, это же Торонто, по Торонто катался" ...."Приехали Торонто посмотреть ? Какие достопримечательности успели посмотреть ?" - " Музей космонавтики. В восторге" ...."Брэд...Как вас уволили ?" - "Блестяще" )
А вы друзья, как ни садитесь...
Рекомендуем
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» одолел «Сент-Луис»
9 минут назад
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
43 минуты назад
Маккиннон во 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. Он отстает на 1 балл от Кучерова и на 4 от Макдэвида в гонке бомбардиров
сегодня, 03:55
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
сегодня, 03:40
Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
сегодня, 03:15
Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»
сегодня, 02:25
Сорокин пропустил 7 голов впервые в сезоне – 21 сэйв из 28 в матче с «Питтсбургом»
сегодня, 02:10
Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: «Тяжело выиграть серию с одним голом за матч. Минск превосходил нас во многих компонентах»
сегодня, 01:17
Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»
вчера, 21:58
Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4-0 – бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»
вчера, 21:41
Селебрини – 3-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 100+ очков за сезон. Он повторил результат Эрика Карлссона (101), рекорд у Торнтона (114)
18 минут назад
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
28 минут назад
Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»
сегодня, 02:39
Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
сегодня, 01:56
Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
сегодня, 01:42
Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»
сегодня, 01:29
Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
вчера, 21:24
Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, но Исаев сыграл здорово»
вчера, 20:35
Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
вчера, 19:28Видео
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
вчера, 18:48
