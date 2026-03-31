«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
«Торонто» уволил генменеджера Брэда Треливинга, отработавшего менее 3 лет.
«Торонто» объявил об увольнении генерального менеджера Брэда Треливинга.
56-летний управленец занимал должность с 31 мая 2023 года, придя на смену Кайлу Дубасу. До назначения в «Лифс» он 9 сезонов был генеральным менеджером «Калгари».
Лучшим результатом «Торонто» под его руководством стал выход во второй раунд Кубка Стэнли в 2025 году, где клуб уступил «Флориде» (3-4).
В текущем сезоне команда занимает 14-е место в Восточной конференции.
О том, кто заменит Треливинга, пока не сообщается.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торонто»
Ай эм Треливинг даун вэ ривер :)
Когда уж тоже самое с друри сделают
просто друри может рожу набить если его попробуют уволить)))
Он этого достоин, например )
"Брэд, вы находились на этой должности ? " - "Находился"..."Брэд, чем вы занимались на работе ?" - "Катался" ..."Брэд, вы катались по Торонто ?" - " Да, это же Торонто, по Торонто катался" ...."Приехали Торонто посмотреть ? Какие достопримечательности успели посмотреть ?" - " Музей космонавтики. В восторге" ...."Брэд...Как вас уволили ?" - "Блестяще" )
А вы друзья, как ни садитесь...
