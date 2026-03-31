Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов
Сидни Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (8:3).
На счету 38-летнего канадца стало 66 (28+38) очков в 62 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1753 (653+1100) балла в 1414 играх.
Кросби стал 8-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1100 результативных передач.
Выше в списке Уэйн Гретцки (1963 в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409) и Джо Торнтон (1109 в 1714).
Отметим, что 677 из 1100 передач Кросби являются первыми (7-й результат в истории лиги), 423 – вторыми (14-й).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Первые и вторые передачи где можно посмотреть, на каком сайте?
https://www.nhl.com/stats/skaters?report=scoringpergame&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20252026&gameType=2&sort=totalPrimaryAssists&page=0&pageSize=50
Вперёд к новым вершинам Сид!