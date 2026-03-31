Сидни Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (8:3).

На счету 38-летнего канадца стало 66 (28+38) очков в 62 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1753 (653+1100) балла в 1414 играх.

Кросби стал 8-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1100 результативных передач.

Выше в списке Уэйн Гретцки (1963 в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409) и Джо Торнтон (1109 в 1714).

Отметим, что 677 из 1100 передач Кросби являются первыми (7-й результат в истории лиги), 423 – вторыми (14-й).