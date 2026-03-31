Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов

Сидни Кросби – 8-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1100+ ассистов.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (8:3). 

На счету 38-летнего канадца стало 66 (28+38) очков в 62 играх в текущем сезоне. 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1753 (653+1100) балла в 1414 играх. 

Кросби стал 8-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1100 результативных передач.

Выше в списке Уэйн Гретцки (1963 в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409) и Джо Торнтон (1109 в 1714). 

Отметим, что 677 из 1100 передач Кросби являются первыми (7-й результат в истории лиги), 423 – вторыми (14-й). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
6 комментариев
Первые и вторые передачи где можно посмотреть, на каком сайте?
На сайте НХЛ)
Дополню предыдущий ответ ссылкой.

https://www.nhl.com/stats/skaters?report=scoringpergame&reportType=allTime&seasonFrom=19171918&seasonTo=20252026&gameType=2&sort=totalPrimaryAssists&page=0&pageSize=50
Очередная веха Величайшего игрока 21 века.
Вперёд к новым вершинам Сид!
Только у Гретцки из списка больше передачи за матч. У Лемье тоже должно быть. Ну и у Макдвида.
Рекомендуем
Главные новости
«Торонто» уволил генменеджера Треливинга. Клуб идет на 14-м месте в Восточной конференции
12 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» разгромил «Калгари» – 9:2, «Вегас» против «Ванкувера», «Сент-Луис» в гостях у «Сан-Хосе»
23 минуты назадLive
Сорокин пропустил 7 голов впервые в сезоне – 21 сэйв из 28 в матче с «Питтсбургом»
сегодня, 02:10
Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: «Тяжело выиграть серию с одним голом за матч. Минск превосходил нас во многих компонентах»
сегодня, 01:17
Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»
вчера, 21:58
Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4-0 – бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»
вчера, 21:41
Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф
вчера, 21:30Видео
«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года
вчера, 21:15
Гришин о драке в матче с «Авангардом»: «Пастухов молодец, Долженков – габаритный парень, на голову выше, но Илья показал мужской характер. Он здорово выглядел в этом бою»
вчера, 20:59Видео
«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ
вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»
58 минут назад
Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»
сегодня, 02:25
Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
сегодня, 01:56
Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
сегодня, 01:42
Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»
сегодня, 01:29
Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
вчера, 21:24
Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, но Исаев сыграл здорово»
вчера, 20:35
Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
вчера, 19:28Видео
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
вчера, 18:48
Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»
вчера, 18:39
Рекомендуем