  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
0

Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»

Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее.

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение от «Авангарда» (2:5) в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (1-3).

— Не знаю, с чем связано, потому что настрой перед игрой был агрессивный, но начало мы провалили. Противник был быстрее и наглее, мы долго принимали решения. 

Нам забили быстрый гол, потом пришли в себя, выровняли игру, но пропустили неприятный гол в конце третьего периода. Руки не опускали. Пытались вернуться в игру, создавали моменты. А противник нас поймал на ошибках и реализовал свои моменты.

— Что сказали команде после обидного поражения?

— Они и так говорили между собой, что собираются вернуться на шестую игру. Много говорить не стали, — сказал Гришин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoИгорь Гришин
logoКХЛ
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
