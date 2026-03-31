Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы руки.

39-летний россиянин не принимает участия в игре чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3, идет 3-й период).

В 50 матчах сезона на счету Малкина 52 (15+37) очка.