1

Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы руки.

39-летний россиянин не принимает участия в игре чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3, идет 3-й период).

В 50 матчах сезона на счету Малкина 52 (15+37) очка.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЕвгений Малкин
травмы
logoНХЛ
logoАйлендерс
logoПиттсбург
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Такими темпами особенно после сегодняшней игры контракт будет висеть на волоске, учитывая возраст, травмы. Сегодня игра Питтсбурга была бесподобной, особенно когда удалось переломить исход матча, наконец то не только первое звено играет, а все четыре пятёрки.
Чинахов молодец прогрессирует, позицию выбирает как настоящий мастер, за шайбу борется.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
