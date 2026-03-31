Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: «Тяжело выиграть серию с одним голом за матч. Минск превосходил нас во многих компонентах»

Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: Минск превосходил нас во многих компонентах.

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после вылета из Кубка Гагарина от минского «Динамо» (0-4).

Бело-голубые проиграли со счетом 1:2 (2ОТ) в четвертом матче серии 1-го раунда.

— Сегодня была равная игра. Надо отдать должное сопернику. Он хорошо оборонялся, вратарь хорошо сыграл. И когда надо, они выстояли. Мало было удалений. моменты были и у нас, и у них. Но они лучше воспользовались нашими ошибками. Мы сделали им много подарков. Они быстро уходили из обороны в атаку. К сожалению, нам соперник не давал подарков.

Тяжело выиграть серию с одним голом. Во всех четырех матчах мы забросили лишь по одной шайбе. Соперник превосходил нас во многих компонентах.

— Никто из форвардов не забил в равных составах. Почему такая низкая результативность?

— Прежде всего главный фактор — это вратарь соперника Фукале. Мы не смогли достаточно его закрыть. Их защита сыграла очень грамотно. Нашим нападающим тяжело было туда пробиваться. А то, что мы создавали, они часто блокировали.

— Ваша команда делала очень грубые ошибки. Показалось, что не хватает коммуникации.

— У нас два защитника выбыли – Готовец и Клаэссон. Плей‑офф начался уже месяц назад. Колоссальная нагрузка на защитников выпала. Остались четыре защитника и три молодых. Использовали их как могли, давали отдыхать. Накапливалась усталость, отсюда и ошибки, – сказал Козлов.