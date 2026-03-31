  Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»
Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»

Защитник «Анахайма» Гудас примет участие в матче против «Торонто».

Защитник «Анахайма» Радко Гудас сообщил, что примет участие в матче против «Торонто».

Команды сыграют сегодня, 31 марта. Начало матча – в 05:00 по московскому времени.

Напомним, 13 марта Гудас травмировал капитана «Лифс» Остона Мэттьюса. Нападающий получил удар коленом в колено от защитника «Дакс».

Сообщалось, что главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой Мэттьюса. Никто из игроков канадского клуба не стал разбираться с Гудасом. Мэттьюс выбыл до конца сезона с разрывом связок колена и ушибом мышц бедра.

Участие Гудаса в сегодняшнем матче было под вопросом, но после раскатки он подтвердил, что сыграет против «Торонто». Ранее защитник пропустил игру с «Эдмонтоном» из-за травмы.

Гудас рассказал, почему решил сыграть против «Торонто», несмотря на травму.

«Я беру на себя ответственность за свои ошибки. Я сам хочу разобраться с этим», – приводит слова защитника журналист Йонас Зигель. 

Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
2 комментария
Дед, может не надо?
Ответ Nikolay95
Дед, может не надо?
Чтоб вместо него сорвали злость на ком-то другом?
