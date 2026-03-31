  • Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4-0 – бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»
Квартальнов высказался после победы над «Динамо» Москва в серии плей-офф.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после победы над московским «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина (4-0, 2:1 2ОТ в 4-й игре).

– Тяжелая игра, шансы у всех были равны. Но Стас Галиев поставил точку в овертайме. Во втором периоде у нас была пара непростых смен. Тут вратарь должен помогать. Зак сделал свою работу.

– Перед началом серии вы думали, что сможете закрыть ее всухую?

– Нет. Мы так не думали. Хороший соперник, и матчи были на флажке. Мы уважаем соперника, и нам пришлось непросто.

– На пользу пойдет, что вы быстро выиграли серию и получили много дней отдыха перед вторым раундом?

– Иногда это работает в обратную сторону. Можно залечить болячки, но ситуация двоякая.

– Станислав Галиев пришел в Минск по вашему приглашению. У вас есть приятное чувство, что вы смогли реанимировать его карьеру?

– Это ваша оценка. А я всегда знал, что Стас Галиев – элитный хоккеист. Он здорово играет в плей-офф, делает важные вещи. А то, что он герой… У нас сегодня были 22 героя. То, что точку поставил Стас… Он из людей, кто умеет это делать. Я с ним работал, я его знаю.

– Как вы оцениваете счет в серии?

– Это очень хороший счет. 4-0 – это бомбический результат для нашей организации. То, что добилось минское «Динамо» – это очень круто.

– Вы будете смотреть за Востоком, высматривая будущего соперника?

– Мы понимаем, кто на нас попадет. И посмотрите на матчи, все фавориты играют непредсказуемо.

– Много у вас болячек?

– Хватает. Вылетели Бориков, Сотишвили. Но в плей-офф у всех одно и то же. Хорошо, что будет пауза – есть шанс отдохнуть.

– Что сейчас творится в Беларуси?

– Самая лучшая арена. Самые лучшие болельщики. Приятно играть – это наш шестой игрок. Что творится в Минске – болеет вся страна. Ребята это понимают, – сказал Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Молодец, всегда уважал этого специалиста и сожалел, что ушёл из Казани. А сколько было разговоров, что Стас уходил в московское Динамо из-за Квартальная, а вот оно как получилось
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ
сегодня, 20:49
Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1
сегодня, 20:22
Плей-офф КХЛ: чудо-победа «Сибири» во втором овертайме, Минск выбил «Динамо»!
сегодня, 19:20
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Колорадо» примет «Калгари», «Вегас» против «Ванкувера», «Сент-Луис» в гостях у «Сан-Хосе»
22 минуты назад
Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»
25 минут назад
Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф
53 минуты назадВидео
«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года
сегодня, 21:15
Гришин о драке в матче с «Авангардом»: «Пастухов молодец, Долженков – габаритный парень, на голову выше, но Илья показал мужской характер. Он здорово выглядел в этом бою»
сегодня, 20:59Видео
«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ
сегодня, 20:49
Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1
сегодня, 20:22
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва уступило «Динамо» Минск, «Авангард» победил «Нефтехимик», «Спартак» проиграл «Локомотиву», «Сибирь» обыграла «Металлург»
сегодня, 20:11
Ги Буше о 3-1 с «Нефтехимиком»: «Неоднократно говорил, что серия может дойти до 3-го овертайма 7-го матча. В плей-офф любая команда может обыграть любую, легко не будет»
сегодня, 20:08
Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «Все разбирали, но наступаем на те же грабли. Начинать игру дома с такой командой с пропущенной шайбы на 1-й минуте… отыгрываться тяжело»
сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
59 минут назад
Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, но Исаев сыграл здорово»
сегодня, 20:35
Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
сегодня, 19:28Видео
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
сегодня, 18:48
Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»
сегодня, 18:39
Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»
сегодня, 15:56
«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
сегодня, 15:28
Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
сегодня, 14:56
Гендиректор «Нефтехимика»: «Принципиально договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне. Результат даже немного превзошел ожидания»
сегодня, 14:28
Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»
сегодня, 13:42
Рекомендуем