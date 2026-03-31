Квартальнов высказался после победы над «Динамо» Москва в серии плей-офф.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после победы над московским «Динамо » в серии первого раунда Кубка Гагарина (4-0, 2:1 2ОТ в 4-й игре).

– Тяжелая игра, шансы у всех были равны. Но Стас Галиев поставил точку в овертайме. Во втором периоде у нас была пара непростых смен. Тут вратарь должен помогать. Зак сделал свою работу.

– Перед началом серии вы думали, что сможете закрыть ее всухую?

– Нет. Мы так не думали. Хороший соперник, и матчи были на флажке. Мы уважаем соперника, и нам пришлось непросто.

– На пользу пойдет, что вы быстро выиграли серию и получили много дней отдыха перед вторым раундом?

– Иногда это работает в обратную сторону. Можно залечить болячки, но ситуация двоякая.

– Станислав Галиев пришел в Минск по вашему приглашению. У вас есть приятное чувство, что вы смогли реанимировать его карьеру?

– Это ваша оценка. А я всегда знал, что Стас Галиев – элитный хоккеист. Он здорово играет в плей-офф, делает важные вещи. А то, что он герой… У нас сегодня были 22 героя. То, что точку поставил Стас… Он из людей, кто умеет это делать. Я с ним работал, я его знаю.

– Как вы оцениваете счет в серии?

– Это очень хороший счет. 4-0 – это бомбический результат для нашей организации. То, что добилось минское «Динамо» – это очень круто.

– Вы будете смотреть за Востоком, высматривая будущего соперника?

– Мы понимаем, кто на нас попадет. И посмотрите на матчи, все фавориты играют непредсказуемо.

– Много у вас болячек?

– Хватает. Вылетели Бориков, Сотишвили . Но в плей-офф у всех одно и то же. Хорошо, что будет пауза – есть шанс отдохнуть.

– Что сейчас творится в Беларуси?

– Самая лучшая арена. Самые лучшие болельщики. Приятно играть – это наш шестой игрок. Что творится в Минске – болеет вся страна. Ребята это понимают, – сказал Квартальнов.