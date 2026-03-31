Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф
Болельщики скандировали фамилию бывшего главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова после вылета клуба из плей-офф-2026.
Команда уступила минскому «Динамо» (0-4) в серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» не прошло 1-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2023 года.
Во время рукопожатий после окончания игры в трансляции было слышно, как болельщики скандировали: «Кудашов!»
Напомним, Вячеслав Козлов возглавил клуб в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что Козлов сделал с командой? Позорище!!!
Вредители верните Алексея Николаевича!!!
скорее вам поставят некоего роман аркадича
Ну Кудашов тоже не вариант
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем