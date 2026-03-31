Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф

Фанаты скандировали фамилию Кудашова после вылета «Динамо» из плей-офф.

Болельщики скандировали фамилию бывшего главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова после вылета клуба из плей-офф-2026.

Команда уступила минскому «Динамо» (0-4) в серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» не прошло 1-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2023 года.

Во время рукопожатий после окончания игры в трансляции было слышно, как болельщики скандировали: «Кудашов!»

Напомним, Вячеслав Козлов возглавил клуб в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года

Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально