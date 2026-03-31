Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался после вылета клуба из плей-офф-2026.
В первом раунде плей-офф команда уступила «Динамо» Минск со счетом 0-4 в серии.
«Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. Мы понимаем, что у нас хорошая команда, могли идти за кубком.
Все старались, домашние игры, в принципе, были неплохими. Шансы были и у нас, и у них, но, к сожалению, мы проиграли. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах и весь сезон нас поддерживали в тяжелые времена», – сказал Подъяпольский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Уберите со скамейки дядю Славу!!!
Ты, Влад, мог. К тебе вопросов нет! Тебе огромное спасибо! И здоровья!
Ну, нет. Объективно. Минск на голову выше сейчас.
