Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался после вылета клуба из плей-офф-2026.

В первом раунде плей-офф команда уступила «Динамо» Минск со счетом 0-4 в серии.

«Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. Мы понимаем, что у нас хорошая команда, могли идти за кубком.

Все старались, домашние игры, в принципе, были неплохими. Шансы были и у нас, и у них, но, к сожалению, мы проиграли. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах и весь сезон нас поддерживали в тяжелые времена», – сказал Подъяпольский.

