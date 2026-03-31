«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года

«Динамо» Москва не прошло 1-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2023 года.

Команда тренера Вячеслава Козлова уступила минскому «Динамо» (0-4) в серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В последний раз клуб из Москвы вылетал так рано в сезоне-2022/23 – от «Торпедо» (2-4).

В плей-офф-2024 команда проиграла во втором раунде, в 2025 году – в 1/2 финала.

Напомним, Вячеслав Козлов возглавил клуб в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.