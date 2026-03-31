«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года
Команда тренера Вячеслава Козлова уступила минскому «Динамо» (0-4) в серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
В последний раз клуб из Москвы вылетал так рано в сезоне-2022/23 – от «Торпедо» (2-4).
В плей-офф-2024 команда проиграла во втором раунде, в 2025 году – в 1/2 финала.
Напомним, Вячеслав Козлов возглавил клуб в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
8 комментариев
Надеюсь, СуЧко доволен встряской
Согласен 👍. Камень в огород руководства. Всё ненахапались бабла ,пилити дальше и позорьтесь. болельщики этого не заслужили. Когда нормальные трансферы будут, а не те пенсионеры от которых цска отказался? Где молодёжь?
Эффект Роттенберга)
💯 процентов
Как давно это было, помнит только мутной реки вода.. Не каждый вспомнит свой далекий 2023й.
Теперь хочется увидеть орг. выводы и не когда, а по горячим следам и речь не только, да и не столько о Козлове, а о руководстве. Должны быть уволены просто все некомпетентные люди, которые отвечали за селекцию, за игру в атаке ну и конечно за кадровые решения по тренерам. Это было бы по честному, но думаю честных людей в руководстве нет, только в Козлове уверен, что он сделает правильные выводы, в его человеческих качествах, не знаю почему, но нет сомнений
Заголовок, будто не в 2023-м, а в 2003-м. Три года назад всего лишь, не так уж и давно.
