Гришин о драке в матче с «Авангардом»: «Пастухов молодец, Долженков – габаритный парень, на голову выше, но Илья показал мужской характер. Он здорово выглядел в этом бою»

Гришин высказался о драке Пастухова с Долженковым в плей-офф.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о драке защитника Ильи Пастухова с нападающим «Авангарда» Кириллом Долженковым в матче плей-офф.

«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» в четвертом матче серии первого раунда (2:5, 1-3). Пастухов и Долженков подрались на 49-й минуте игры.

– Я никогда не прошу и никогда в карьере не просил о драке. Ребята все сами спонтанно решают. Со своей стороны таких посылов не давал.

– Как оцените бой? На наш взгляд он получился очень зрелищным.

– Зрителям понравилось, это тоже элемент игры. Илья (Пастухов) молодец, Кирилл (Долженков) – габаритный парень, на голову выше, но Илья для своих болельщиков показал мужской характер, считаю, что он здорово выглядел в этом бою.

– В этой серии идет очень много треш-тока, много уничижительных разговоров. Насколько важен импульс в виде драки для команды перед следующим матчем?

– Эти стычки постоянно возникали, просто этот бой самый яркий. Я считаю так: надо меньше говорить и больше делать, – сказал Гришин.

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Долженков заслужил это еще в прошлогоднем плей-офф, когда ударил по рукам Тирни.
Уж кто заслужил, так Воробьев. А Долженков молодой игрок, если бы он сказал нет тренеру, не появился бы больше в команде.
