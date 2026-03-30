«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» всухую выиграло серию первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4-0, 2:1 2ОТ в 4-й игре).
Минчане впервые в истории преодолели стартовый этап плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ без поражений и первыми гарантировали себе место в четвертьфинале.
Напомним, в плей-офф-2025 клуб из Беларуси впервые в истории вышел во второй раунд турнира.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Есть отличные шансы на проход и второго раунда, так что удачи Минску👍
Против Казани? не сказал бы, что отличные. В гостях Минск играет заметно хуже, тактически переиграли тухлых москвичей, но обе игры в Москве уехали в овертайм. Ак барс же в Казани просто задавит Минск, если они будут так выжидательно играть
аб еще трактор пройти нужно
Свое 2 место в регулярке точно подтвердили. У нас ещё и на лавке есть игроки имеющие опыт 2 раунда, так что и ТШ и менеджмент фактически сработали очень хорошо.
поздравляю Динамо Москва, которое так старательно уходило от серии с цска🤣🤣🤣🤣
