«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» сыграет во 2-м раунде плей-офф во 2-м сезоне подряд.

Минское «Динамо » всухую выиграло серию первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4-0, 2:1 2ОТ в 4-й игре).

Минчане впервые в истории преодолели стартовый этап плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ без поражений и первыми гарантировали себе место в четвертьфинале.

Напомним, в плей-офф-2025 клуб из Беларуси впервые в истории вышел во второй раунд турнира.