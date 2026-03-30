  • Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1
«Динамо» Минск обыграло московское «Динамо» в серии плей-офф.

«Динамо» Минск обыграло московское «Динамо» (2:1 2ОТ) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина и первым вышло в следующую стадию.

Клуб из Минска выиграл серию со счетом 4-0.

Автором шайбы московского клуба стал Никита Гусев.

В составе «Динамо» Минск дублем отметился Станислав Галиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Динамо Мск не хотело попасть на ЦСКА... и всё получилось!)
Ответ Операция Ы
Зато отмучались быстро!
Ответ Операция Ы
Судьба злодейка. Ну или что-то пошло не так
"Встряска" удалась. Видимо, ждём приход на пост главнокомандующего российского хоккея, чтобы окончательно добить выживших. Жаль болельщиков московского Динамо, держитесь там.
Ответ Иван Буренков
При «главнокомандующем» 4-0 не случилось бы 100%, зря смеетесь.
Ответ Иван Буренков
Спасибо за поддержку, жаль что когда единственный раз был в Белоруссии, было лето, я бы обязательно сходил на хоккей, атмосфера у вас огонь...
к чему хоть как-то прикасается Ротенберг, то моментально проваливается
Ответ Тюменский медвежонок
Да да рыба гниёт с головы )))
И всё же Подъяпольский дрогнул. Устал парень просто. Стас Галиев замахивался на щелчок долго. А Влад сел на щитки зачем-то, да ещё и голову в плечи засунул. Видимо, инстинкт самосохранения при щелчке за 150 км сработал.
А если серьёзно, то Влад - единственное светлое пятно в этой серии у Москвы. Но если полевые забрасывают стабильно ровно одну шайбу, а против тебя второе нападение лиги выходит, то победы не будет. Больше всего обидно за вратаря.
А земляков с победой)) это было красиво)
Ответ Святослав Федорович
Я согласен с Вами по их вратарю. Он молодец. Благодаря ему последних 2 матча было немного шайб от нас. Одно только мне не понравилось в нем сегодня - очень картинно падал от каждого прикосновения. Не знаю с чем связано, может от напряжения или еще что-нибудь....не знаю. Раньше в этом замечен, вроде, не был. А так парень молодец.
Ответ Святослав Федорович
Согласен. Как можно выиграть матч забросив одну шайбу. Это позор для Москвы . Нужна чистка начиная с руководства, тренера и команды пенсионеров.
Хоть счёт и сухой, но легко нам не было. Особенно в Москве и особенно сегодня. Спасибо за игру Д. Москва.
Отмучились бедолаги, но традиции не нарушали, одна шайба за игру!
Ответ Сергеич 56
Да сто процентный результат одна шайба за игру))) Это полный позор, самая худшая команда из шестнадцати даже Сибирь одну игру зацепила у магнитки
Когда Динамо вышло на 5 место подумал что ЦСКА будет соперником где-то в районе 80%
Но потом два бездарных поражения соперникам из другой конференции, которым ничего не надо и попали на бегущий Минск
Аплодирую стоя ГТ
После первых матчей было ясно что предел в этой серии 4:2 максимум
А что ожидать от команды, бросавшей 5-6 раз за период
Ответ balander09
Что характерно все российские хоккейные "эксперты" прогнозировали плотную серию в семь матчей и отдавали предпочтение Москве. Ну последнее хотя бы объяснимо тем, что просто болели за своих.
Ответ BYWIN
Не читал мнение экспертов до серии, был уверен что Минск проиграет если только сами задрожат как всегда в плей-офф
Минск дома выглядел намного увереннее, козловцы уровнем игры были как вхл
Две вымученные шайбы в домашней серии приговор
Зубры красавцы. Галиева с юбилеем.
Было тревожно за готовность к по, когда в марте было 4 подряд поражения. Но результат фактически идеальный, 4:0, 4 шайбы всего пропущено.
Ответ badr
Да, я тоже переживал. Смотрим дальше!
Ответ badr
Четыре шайбы пропущено, это просто московское динамо не умеет забивать лошары пенсионные играть разучились и забивать.
Минск заслуженно наказал московских за их хитро.опость перед ПО, чтобы не попасть на армейцев...
Ответ 1905vb
Как московское динамо играет результат был бы всё равно одинаковый 4:0 хоть с ЦСКА хоть с Минском.Москвичам надо менять руководство бестолковое, менять тренера, и чистить команду пенсионеров.
