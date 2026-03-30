Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, Но Исаев сыграл здорово»

Тренер «Локомотива» Хартли высказался о матче плей-офф со «Спартаком» .

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о 4-м матче серии плей-офф со «Спартаком » (2:0, 3-1).

По ходу игры судьи отменили два гола «Спартака» и не засчитали одну шайбу «Локомотива» после видеопросмотров.

– Очень хорошая и важная победа при таком счете в серии. Ведь можно было уехать из Москвы со счетом 3-1 или 2-2. Знали, что игра будет тяжелой, здорово, что быстро забросили в начале игры. А второй гол дал нам возможность на ошибку. Но Исаев сыграл здорово.

– Видеопомощники сыграли важную роль?

– Отличные профессионалы, здорово делают свою работу. У нас хорошая связь на скамейке, и вне игр мы просматриваем много эпизодов.

– Стало ли для вас сюрпризом дисквалификация Фроуза?

– Мы никак не может контролировать такие решения, остается только согласиться с ними. Мы еще больше сплотились, хорошо отыграли матч, – сказал Хартли.

«Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Исаев отразил 18 бросков

Судьи отменили 2 гола «Спартака» и не засчитали шайбу «Локомотива» после видеопросмотров в 4-й игре серии