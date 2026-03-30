Ги Буше о 3-1 с «Нефтехимиком»: «Неоднократно говорил, что серия может дойти до 3-го овертайма 7-го матча. В плей-офф любая команда может обыграть любую, легко не будет»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче плей-офф с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1 в серии).
– Непростой матч, мы достигли цели, которую себе ставили. Серия возвращается домой.
– Как оцените драку Долженкова?
– Долженков усердно работал, выкладывался, провел два хороших матча. Мы довольны его действиями.
– В первом периоде Войнов ударился об борт и ушел в раздевалку. В каком сейчас состоянии Вячеслав?
– Пока никакой информации нет.
– В начале матча вы были очень эмоциональны. Вам не нравились действия хоккеистов вашей команды?
– Это хоккей, здесь может все по-разному идти, главное то, как ты с этим справляешься. Мы хорошо справились и достигли победы.
– Ваша команда действует не так, как рассчитывали, серия получается равной. Вы шокированы?
– Я не понимаю, о чем вы говорите. Естественно, я не понимаю, о чем говорят люди, не могу читать на русском языке.
Для меня каждый матч является тяжелым. В плей-офф любая команда может обыграть любую. Точно легко не будет никому.
Я неоднократно говорил, что серия может дойти до третьего овертайма седьмого матча.
– Как оцените состояние Шарипзянова?
– Дамир – лидер нашей команды, он показывает классный пример всем ребятам, он и как личность замечательный. На льду он выкладывается в обороне, все делает для команды, он лидер по проценту выигранных единоборств. Он не жалеет себя, – сказал Буше.
Он после игры сказал, что его беспокоило здоровье хоккеиста, а не 2 минуты и удаление (удар локтем был).