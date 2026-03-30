Ги Буше о 3-1 с «Нефтехимиком»: «Неоднократно говорил, что серия может дойти до 3-го овертайма 7-го матча. В плей-офф любая команда может обыграть любую, легко не будет»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу в матче плей-офф с «Нефтехимиком » (5:2, 3-1 в серии).

– Непростой матч, мы достигли цели, которую себе ставили. Серия возвращается домой.

– Как оцените драку Долженкова?

– Долженков усердно работал, выкладывался, провел два хороших матча. Мы довольны его действиями.

– В первом периоде Войнов ударился об борт и ушел в раздевалку. В каком сейчас состоянии Вячеслав?

– Пока никакой информации нет.

– В начале матча вы были очень эмоциональны. Вам не нравились действия хоккеистов вашей команды?

– Это хоккей, здесь может все по-разному идти, главное то, как ты с этим справляешься. Мы хорошо справились и достигли победы.

– Ваша команда действует не так, как рассчитывали, серия получается равной. Вы шокированы?

– Я не понимаю, о чем вы говорите. Естественно, я не понимаю, о чем говорят люди, не могу читать на русском языке.

Для меня каждый матч является тяжелым. В плей-офф любая команда может обыграть любую. Точно легко не будет никому.

Я неоднократно говорил, что серия может дойти до третьего овертайма седьмого матча.

– Как оцените состояние Шарипзянова?

– Дамир – лидер нашей команды, он показывает классный пример всем ребятам, он и как личность замечательный. На льду он выкладывается в обороне, все делает для команды, он лидер по проценту выигранных единоборств. Он не жалеет себя, – сказал Буше.

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль