Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «Все разбирали, но наступаем на те же грабли. Начинать игру дома с такой командой с пропущенной шайбы на 1-й минуте… отыгрываться тяжело»

Жамнов высказался о поражении «Спартака» в игре плей-офф с «Локомотивом».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении в матче плей-офф с «Локомотивом» (0:2, 1-3 в серии).

– После прошлой игры вы отмечали, что первые пропущенные шайбы были следствием ошибок. Сегодня похожая ситуация.

– Тяжело прокомментировать. Начинать игру дома с такой командой с пропущенной шайбы на первой минуте… отыгрываться тяжело. Все говорили, все разбирали, но наступаем на те же грабли.

– Общение с игроками во время тайм-аута – настрой на игру в Ярославле?

– Настрой был спасти игру, шанс был. Надежда умирает последней.

– От вернувшегося Королева ждали большого количества силовых приемов, но он сделал только три. Почему?

– Сегодня была не та команда, которая провела предыдущие три матча. Если играть так, как сегодня, трудно обыграть «Локомотив». Наши ошибки привели к голам. Если мы вернемся на ступень до сегодняшней игры, у нас есть хороший шанс вернуться обратно, – сказал Жамнов.

