Судьи отменили 2 гола «Спартака» и не засчитали шайбу «Локомотива» после видеопросмотров в 4-й игре серии

Судьи отменили 3 гола в матче «Спартака» и «Локомотива» в плей-офф.

Судьи отменили три гола в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Спартаком » (2:0, 3-1).

После видеопросмотров отметили два гола московского клуба и одну шайбу ярославцев.

Департамента судейства Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовал разъяснение по отмененным голам в игре.

«На 16-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Лукасом Локхартом, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.

На 40-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Демидом Мансуровым , главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет.

На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Локомотив» Максимом Шалуновым , главный тренер команды «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок повлиял на способность вратаря защитить ворота, гола нет», – говорится на сайте лиги.