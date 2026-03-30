Судьи отменили 2 гола «Спартака» и не засчитали шайбу «Локомотива» после видеопросмотров в 4-й игре серии
Судьи отменили три гола в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0, 3-1).
После видеопросмотров отметили два гола московского клуба и одну шайбу ярославцев.
Департамента судейства Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовал разъяснение по отмененным голам в игре.
«На 16-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Лукасом Локхартом, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.
На 40-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Демидом Мансуровым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет.
На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Локомотив» Максимом Шалуновым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок повлиял на способность вратаря защитить ворота, гола нет», – говорится на сайте лиги.
