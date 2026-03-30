  • Судьи отменили 2 гола «Спартака» и не засчитали шайбу «Локомотива» после видеопросмотров в 4-й игре серии
Судьи отменили три гола в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0, 3-1).

После видеопросмотров отметили два гола московского клуба и одну шайбу ярославцев.

Департамента судейства Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовал разъяснение по отмененным голам в игре.

«На 16-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Лукасом Локхартом, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет. 

На 40-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Спартак» Демидом Мансуровым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет.  

На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Локомотив» Максимом Шалуновым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок повлиял на способность вратаря защитить ворота, гола нет», – говорится на сайте лиги.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Отмена первой шайбы Спартака очень спорна... Исаев чуть ли не к борту подъехал. Бросали в пустые ворота
А кто его блокировал и мешал вернуться в створ и отбить шайбу? Неужели никто?
А это неважно, все это время он был за пределами вратарской
В чём сила брат?
Сила в тренерских запросах.
У кого их больше, тот и сильней
Кажется, вчера я видел такой же заголовок. Только команды другие были. )
день сурка
Не смотрел , но осуждаю.
Хоккейный Спартак тоже убивают...
Заговор!
Материалы по теме
«Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Исаев отразил 18 бросков
сегодня, 19:19
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
сегодня, 18:48
Выручка КХЛ выросла на 1,26 млрд рублей за 2025 год и составила 5,32 млрд. Чистая прибыль – 1, 84 млрд
сегодня, 14:42
Рекомендуем
Главные новости
Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1
15 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва уступило «Динамо» Минск, «Авангард» победил «Нефтехимик», «Спартак» проиграл «Локомотиву», «Сибирь» обыграла «Металлург»
26 минут назад
Ги Буше о 3-1 с «Нефтехимиком»: «Неоднократно говорил, что серия может дойти до 3-го овертайма 7-го матча. В плей-офф любая команда может обыграть любую, легко не будет»
29 минут назад
Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «Все разбирали, но наступаем на те же грабли. Начинать игру дома с такой командой с пропущенной шайбы на 1-й минуте… отыгрываться тяжело»
44 минуты назад
«Локомотив» победил «Спартак» (2:0) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Исаев отразил 18 бросков
сегодня, 19:19
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль
сегодня, 19:09
Разин о тех, кто говорит, что «Металлург» не хотел заканчивать серию 4-0: «Дебилы»
сегодня, 18:56
Бердин об удалении Смолина: «Это его проблемы. Если его провоцировать, может сорваться. Молодой, не умеет нервы контролировать. Я раньше сам этим занимался»
сегодня, 18:29
Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»
сегодня, 18:11
Добеш с 3 победами – 1-я звезда недели в НХЛ, Заха с 5+3 – 2-я, Карлсон с 0+7 – 3-я
сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, Но Исаев сыграл здорово»
сегодня, 19:35
Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
сегодня, 19:28Видео
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
сегодня, 18:48
Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»
сегодня, 18:39
Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»
сегодня, 15:56
«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
сегодня, 15:28
Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
сегодня, 14:56
Гендиректор «Нефтехимика»: «Принципиально договорились с Гришиным о сотрудничестве в следующем сезоне. Результат даже немного превзошел ожидания»
сегодня, 14:28
Депутат Свищев об уходе Тардифа из ИИХФ: «Проводим его без сожаления, можем с фанфарами. Россия будет возвращена в спортивную семью – без наших она неполноценная»
сегодня, 13:42
Назаров об уходе главы ИИХФ с поста: «Без России институт сборных не работает. Жаль, что Тардиф так и не понял этого»
сегодня, 12:27
Рекомендуем